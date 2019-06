Il sindaco di Legnano ha ritirato le sue dimissioni

Indagato per corruzione - il sindaco leghista di Legnano ritira dimissioni : Il sindaco di Legnano, Giambattista Fratus, ci ha ripensato. Il primo cittadino leghista ha ritirato le dimissioni che aveva presentato lo scorso 20 maggio. Fratus era stato messo agli arresti domiciliari il mese scorso con l'accusa di corruzione e turbativa d'asta nell'ambito di un'inchiesta della Procura di Busto Arsizio. L'indagine riguardava alcune nomine fatte in Comune, che sarebbero state pilotate da Fratus, dal vicesindaco Maurizio Cozzi ...

Il sindaco di Legnano - Giambattista Fratus - ha ritirato le dimissioni : è indagato per corruzione : Il sindaco di Legnano ha ritirato le dimissioni. Gianbattista Fratus, della Lega, aveva messo in stand by il suo incarico dopo essere stato arrestato con l’accusa di corruzione e turbativa d’asta nell’ambito di un’inchiesta della Procura di Busto Arsizio. Oggi l’inversione di rotta, comunicata dall’avvocato Alessandro Bernasconi, con una lettera al commissario prefettizio.Il suo partito ha appoggiato la sua ...

Legnano - il sindaco agli arresti domiciliari ritira le dimissioni. Lega : “Giusto non attendere i tempi lunghi della giustizia” : Gianbattista Fratus, sindaco dimissionario dopo essere finito lo scorso maggio agli arresti domiciliari per una storia di presunta turbata libertà degli incanti, ha ritirato le sue dimissioni. Da quanto apprende l’Adnkronos, la decisione dipenderebbe dalla piena fiducia nella giustizia da parte del primo cittadino e dalla certezza che in tempi brevi verrà chiarita la sua posizione. Il segretario nazionale della Lega Lombarda, Paolo Grimoldi, e ...

L'interrogatorio dell'ex sindaco della Lega di Legnano arrestato per tangenti : La sensazione che si prova assistendo al via vai negli uffici della Procura di Busto Arsizio è che l'indagine 'Piazza pulita', che ha annientato la giunta del Comune di Legnano, sia in pieno corso. Nuovi testimoni e la lettura approfondita dei brogliacci, che contengono intercettazioni di importanti politici di Lega e Forza Italia, alimentano l'inchiesta nel giorno in cui i tre arrestati si sono presentati davanti al gip Piera Bossi per gli ...

Arrestato il sindaco leghista di Legnano e due assessori : "Turbativa d’asta e corruzione elettorale" : Il sindaco di Legnano Gianbattista Fratus, della Lega, è stato Arrestato oggi dalla Guardia di finanza su ordine della procura di Busto Arsizio (Varese) insieme ad altri due membri della giunta comunale. Tra le accuse mosse a vario titolo, nell’ambito dell’inchiesta denominata Piazza Pulita, c’è la corruzione elettorale. Nuova tangentopoli a Milano? 43 misure cautelari. Arrestati consigliere ...

