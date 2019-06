Di Maio e il disgelo con Salvini | Non abbiamo parlato di rimpasti | avanti per

Prove di disgelo Salvini Di Maio : prima una telefonata - poi arriva l’intesa sullo Sblocca cantieri : Aria di schiarite nel governo tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini: i due vicepresidenti del Consiglio hanno avuto una "lunga e cordiale" telefonata, dai toni distensivi. Passata - almeno per il momento - la tempesta, arriva subito dopo anche l'accordo sul decreto Sblocca cantieri, che ieri era stato tema di scontro tra i due alleati a Palazzo Chigi.

Prove di disgelo Salvini-Di Maio per nuova fase. Flat tax e Iva rinviati a settembre : Nel 'day after' l'approvazione del primo Def del governo giallo-verde che ha certificato il crollo dell'economia italiana, il premier Giuseppe Conte tenta di ricucire gli strappi nel governo con un pranzo di lavoro con i due vicepremier Matteo Salvini e Luigi Di Maio, mentre Tria è volato a Washington per la riunione del Fmi. Troppa la carne al fuoco a partire dai 'nodi' Flat tax e aumenti dell'Iva che vengono di fatto rimandati a settembre. Ma ...

