Realiti | Enrico Lucci rischia tra parodia e déjà vu

(Di giovedì 6 giugno 2019)regna il paradosso e l’effetto è voluto. Il titolo del nuovo programma di Rai2, del resto, allude proprio all’assonante genere televisivo che trae linfa dagli eccessi e dall’assurdo, aspetti volutamente sublimati da. L’ex inviato de Le Iene, approdato in prima serata, ha messo a punto un programma dalle tinte surreali, a tratti palesemente canzonatorio nei confronti di certe derive sociali e televisive. Scelta acuta ma molto rischiosa. Nel programma, lasconfina nella realtà. Come in un vero reality, in studio ci sono i giurati che esprimono il loro punto vista, c’è la giuria popolare con le sue opinioni talvolta grezze, ci sono i cuoricini social per il gradimento del pubblico. Ci sono pure i troni per gli ospiti chiamati a confrontarsi, e le interviste “esclusive” con tanto di rivelazioni ...

