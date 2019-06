Prossima alla partenza la vela solare LightSail

Fox Sports : Sarri alla Juve? L’ufficialità slitta - forse la Prossima settimana : Sarri alla Juve? Anche Fox Sports dice sì all’eventualità che il tecnico toscano sia il prossimo allenatore bianconero, ma c’è una novità sulla data. Per adesso nessuna ufficialità, bisognerà attendere qualche giorno ancora, forse la settimana prossima per la firma di Sarri . Dal momento che il Chelsea non ha ancora liberato l’allenatore dal contratto che lo lega con il club londinese. Un’affare che sembrava concluso dopo ...

Perché l'Italia rischia di restare fuori dalla Prossima Bce : È come se il governo giallo verde ce la mettesse tutta per complicarsi la vita In Europa. Il Salvimaio infatti sembra andare all’arrembaggio sui vari dossier senza una reale valutazione dei rapporti di forza e dei vincoli esistenti, come se i nuovi equilibri determinatisi a livello nazionale si proiettassero per magia sul piano europeo. Con la fine del mandato di Mario Draghi il prossimo ottobre, per esempio, è noto che per ...