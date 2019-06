Migranti | Meluzzi | ' Sono costati 5 mld all' Erario | stiano in Africa a scavare pozzi'

Blastingnews

(Di giovedì 6 giugno 2019) Il tema, senza ombra di dubbio, può essere considerato uno di quelli più scottanti del nostro tempo. In un periodo in cui l'economia dell'Italia non è certo florida e l'Europa è pronta a valutare i margini per una procedura d'infrazione per eccesso di debito pubblico, risulta ancor più difficile immaginare che il Bel Paese sia in grado di gestire grandi flussi di ingressi clandestini sul proprio territorio. Non è un caso che la Lega sia diventato il primo partito italiano e suiabbia fatto una specie di tema predominante delle sue campagna elettorali. La Lega, infatti, sin dal suo insediamento al governo, con la politica dei porti chiusi di Salvini, ha inteso porre un freno a quello che sarebbe stato un business portato avanti dalle Ong, almeno a detta del Ministro, per conto terzi. Alessandro, psichiatra e studioso del tema, è tornato sull'argomento ...

