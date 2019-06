Torino | nel Po il cadavere del secondo giovane dei Caraibi

Terremoto : scossa nella Città Metropolitana di Torino [MAPPE e DATI] : Una scossa di Terremoto è stata registrata poco fa nella Città Metropolitana di Torino. Il sisma, di magnitudo 3.1, si è verificato alle ore19.35. L’epicentro è stato localizzato a Massello, in provincia di Torino, mentre l’ipocentro a 15.1 Km di profondità. L'articolo Terremoto: scossa nella Città Metropolitana di Torino [MAPPE e DATI] sembra essere il primo su Meteo Web.

Torino - due cadaveri di giovani delle Bahamas ritrovati nel Po. Uno aveva un permesso di soggiorno diplomatico : Due cadaveri recuperati nel Po, a Torino, nel giro di 24 ore. Due giovani delle Bahamas, uno di 29 e l’altro di 28 anni, sui quali adesso la polizia sta indagando per capire le cause della morte e il motivo per cui si trovavano in Italia. Un mistero che si infittisce, visto che il primo corpo recuperato è quello di Ramsey Alrae Keiron con permesso di soggiorno per motivi diplomatici rilasciato dall’Austria. L’amico e connazionale ...

Cadaveri di diplomatico delle Bahamas e dell'amico ritrovati nel Po a Torino : Due Cadaveri recuperati nel Po a Torino: si infittisce il giallo del ritrovamento nel fiume, ieri a Torino, di Ramsey Alrae Keiron, 29enne delle Bahamas con permesso di soggiorno per motivi...

Torino. I cadaveri nel Po salgono a due : ripescato l’amico di Ramsey Alrae Keiron : Cosa è successo? Il mistero si infittisce. I cadaveri trovati nel Po salgono a due. Dopo Ramsey Alrae Keiron, 29

Torino - un altro cadavere recuperato nel Po : è l'amico del 29enne trovato ieri : Si infittisce il giallo del ritrovamento nel Po, ieri a Torino, di Ramsey Alrae Keiron, 29enne delle Bahamas con permesso di soggiorno per motivi diplomatici rilasciato dall'Austria. l'amico...

Torino. Il diplomatico Ramsey Alrae Keiron trovato morto nelle acque del Po : Giallo a Torino. Un diplomatico di 29 anni, originario delle Bahamas, è stato trovato morto nelle acque del Po. Ramsey

Torino - cadavere nel fiume Po : è mistero : 0.00 Due amici si incontrano a Torino, poi uno scompare e l'altro viene trovato cadavere nel Po. Ora si cerca il suo amico 28enne. La vittima ne aveva 29. I due erano arrivati nel capoluogo piemontese il 28 maggio e hanno alloggiato in un b&b. La vittima, originaria delle Bahamas,frequentava una scuola diplomatica a Vienna con regolare permesso di soggiorno austriaco. Aveva rapporti con il ministero degli Esteri del suo Paese caraibico.Sul ...

Torino - recuperato nel Po il cadavere di un giovane : “Ha una ferita alla testa” : Il corpo di un giovane straniero di ventinove anni è stato recuperato nel pomeriggio a Torino, nelle acque del fiume Po, all'altezza del ponte Isabella. Sulla testa il ragazzo presenta una ferita che gli investigatori della polizia ipotizzano abbia riportato nella caduta. A dare l'allarme è stato un passante.

Torino - auto e moto si scontrano e vanno a fuoco nella notte - morto centauro 27enne : Gravissimo incidente stradale nella notte a Torino. Un motociclista moldavo di ventisette anni stava percorrendo via Monginevro da corso Trapani per raggiungere la piazza quando si è scontrato con una Chevrolet Aveo. Entrambi i veicoli sono andati a fuoco e per il centauro non c’è stato nulla da fare.

Torino - tracce di uranio nel midollo del militare morto suicida dopo le missioni all'estero : Lo sostengono le analisi dell'osservatorio militare. Luigi Sorrentino si era impiccato doo la scoperta di essersi ammalato di leucemia

Torino - retroscena su Belotti : “Nel 2017 ho rifiutato 50 milioni da un club italiano” : E’ la stella, nonché il capitano, del Torino, e nella seconda parte della stagione è tornato ai ritmi di due anni fa, riconquistando anche la Nazionale. Momento molto positivo per Andrea Belotti, a cui Cairo fissò una clausola di 100 milioni qualche anno fa. Adesso, ai microfoni de “Le Fonti Tv”, il presidente granata rivela un interessante retroscena. Ecco le sue parole. “Nel 2017 ho fissato una clausola ...

Tom Walker a Torino - un unico concerto in Italia nell’autunno 2019 : biglietti in prevendita : Tom Walker a Torino per l'unico concerto in Italia in programma il prossimo autunno. La data è quella del 15 ottobre, quando l'artista terrà un evento in Italia alle Officine grandi riparazioni - OGR di Torino. I biglietti per assistere al concerto di Tom Walker a Torino saranno disponibili da venerdì 31 maggio alle ore 10.00 online sul sito ufficiale di OGR e sul sito ufficiale di Tom Walker. Dopo l'annuncio dei concerti in programma in ...

Torino - nello storico quartiere popolare dova trionfa la Lega : “Salvini pensa ai nostri interessi. M5s? Ha tradito promesse” : Barriera di è uno storico quartiere popolare della periferia nord di Torino, crocevia dell’immigrazione di ieri dal sud e di oggi da tutti i paesi del mondo. Qui per la prima volta la Lega ha preso il 37% alle Europee contro il 16% del Movimento 5 Stelle. Un rapporto di forza totalmente ribaltato rispetto alle amministrative del 2016 che avevano visto la vittoria della Appendino. “Il Movimento 5 stelle hanno tradito in questi anni quello che ...

