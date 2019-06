Milan | altri guai in arrivo? Indagine della Fifa sull’affare Cerci

Sampdoria - Ferrero frena su Giampaolo al Milan : “non desiderare la donna d’altri!” : Il presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero, parla del possibile addio di Giampaolo, accostato a più riprese al Milan: il n°1 blucerchiato affronta l’argomento in maniera… biblica Dopo le dimissioni di Gattuso, il Milan è alla ricerca del nuovo allenatore. Fra i possibili candidati alla panchina rossonera, il nome caldo è quello di Marco Giampaolo, attuale allenatore della Sampdoria. Il presidente Masimo Ferrero però non ha ...

Traffico rifiuti - altri 20 arresti dopo maxi-incendio a Milano : rifiuti speciali in arrivo dalla Campania ma anche dalle regioni del Nord Italia trasportati in Lombardia e Veneto e infine abbandonati all'interno di vecchi capannoni industriali trasformati in discariche abusive. Ruota attorno a questo impianto accusatorio l'operazione dei carabinieri del Noe che ha portato a 20 arresti (12 in carcere e 8 ai domiciliari) per di Traffico illecito di rifiuti, realizzazione di discariche abusive e intestazione ...

Milan - Piatek : “Speravo nelle vittoria della Juve. Ora dobbiamo sperare negli altri risultati” : Krzysztof Piatek, attaccante rossonero, ha parlato ai microfoni di Sky Sport a margine del Premio Gentleman a Milano. Nel dettaglio, il bomber del Milan si è soffermato sull’obiettivo Champions: “Tutto è ancora possibile, dobbiamo vincere con la Spal ma siamo sotto a Inter e Atalanta. È un momento difficile, speravo nella vittoria della Juve ma dobbiamo fare bene nell’ultimo match e sperare negli altri ...

Apple Music Live : in Piazza Liberty arriva Piano City Milano con Dardust - Boosta e tanti altri : Sarà il 16 maggio alle 21 il terzo appuntamento della serie Apple Music Live: Piazza Liberty. E sarà un'anticipazione e un omaggio a Piano City Milano, il festival di Pianoforte che dal 2012 anima la ...

Milan - Gattuso smonta Bakayoko : “ci vuole il fuoco dentro - altrimenti si va a giocare al parco” : L’allenatore del Milan ha analizzato il match vinto con il Bologna, soffermandosi anche sul caso Bakayoko Il Milan batte il Bologna e respira, tornando al successo dopo due partite giocate sotto tono. I rossoneri salgono al quinto posto grazie agli acuti di Suso e Borini, gol che permettono a Gattuso di riportarsi a meno tre punti dalla zona Champions League. Spada/LaPresse La situazione però non è delle migliori, lo dimostra il caso ...

Coppa Italia - rabbia Leonardo : “mille motivi per fermare Milan-Lazio. Razzismo? Bakayoko e gli altri encomiabili - ma Mazzoleni…” : Leonardo, direttore generale dell’area tecnica del Milan, ha contestato duramente l’operato dell’arbitro Mazzoleni e delle autorità dopo gli episodi di razzismo avvenuti nella semifinale di Coppa Italia fra Milan e Lazio: la partita era da sospendere I momenti di tensione prima della partita, cori razzisti, ululati nei confronti di Kessiè e Bakayoko, banane gonfiabili. La partita di Coppa Italia fra Milan e Lazio è stata ...

Milano - revocato l’affidamento terapeutico : altri 5 mesi di galera per Fabrizio Corona : Niente più interviste in televisione, sessioni di allenamento in palestra e serate passate in giro per l’Italia a promuovere il suo marchio d’abbigliamento. Il Tribunale di sorveglianza di Milano ha definitivamente revocato l’affidamento terapeutico nei confronti di Fabrizio Corona. Questa misura era stata disposta per concedere all’ex “re dei paparazzi” la possibilità di disintossicarsi dalla dipendenza psicologica dalla cocaina e permettergli ...

Nuovo spunto rialzista per Milano e gli altri Eurolistini : Dal fronte macro preoccupa l' inflazione della Zona Euro, confermata in rallentamento , sintomo d'indebolimento dell'economia. Sostanzialmente stabile l' Euro / Dollaro USA , che continua la sessione ...

Milan-Lazio - le scuse non sono bastate : multa salata per Leiva - con lui sanzionati tanti altri giocatori : multa salata per Leiva dopo le parole rivolte all’addetto stampa del Milan sabato sera: con lui sanzionati anche altri giocatori per la rissa post Milan-Lazio Se il giudice sportivo ha deciso di non utilizzare la prova televisiva nei confronti dei centrocampisti del Milan, Kessié e Bakayoko, per quanto accaduto nel post partita di sabato sera tra Milan e Lazio, senza dunque dargli una sanzione, non ha potuto fare lo stesso per quanto ...

Caso Bakayoko-Kessie - Milan contro Gravina : 'Ha ingigantito i toni'. Salvini : 'I problemi del calcio sono altri. Malagò : 'Decida la ... : I problemi del mondo e del calcio sono altr i. La cosa giusta l'ha detta Acerbi, 'finita li e ci vediamo in campo'. Per un Caso senza fine, almeno per ora.

Salone del Mobile e Fuorisalone - più quantità che qualità. Ma Milano ha bisogno di altri eventi così : Sta terminando la settimana del Salone del Mobile e Fuori Salone, un’occasione che da tempo non riguarda più solo gli addetti ai lavoro ma si è allargata e diffusa a toccare non solo la zona di Rho Fiera ma l’intera città con diverse centinaia (non tutte memorabili…) proposte culturali e commerciali, iniziative ed eventi che hanno finito per coinvolgere un pubblico ampio e allargato. Si ...

Fair-play finanziario - Milan da solo contro l'Uefa : agli altri club va bene così : Milan DA solo - Come riporta La Gazzetta dello Sport , il club di via Aldo Rossi rischia di trovarsi da solo nella sua opposizione al sistema attuale: anche Manchester City e Paris Saint-Germain , ...

Milano. Tornano a vivere altri 15 spazi per una città più vivace e sicura : Una biblioteca, laboratori di sartoria, di tappezzeria, di radio e dj, spazi di ascolto per famiglie, giovani, anziani e centri