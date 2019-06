Le api associano numeri e simboli come noi umani

gqitalia

(Di mercoledì 5 giugno 2019) Le api sono in grado di fare associazioni tradie quantità. Una caratteristica specificamente umana, e di animali superiori, almeno così si riteneva finché uno studio scientifico non ha scoperto le doti matematiche dei piccoli insetti, fortemente minacciati e invece fondamentali per le produzioni alimentari in quanto impollinatori. Era già noto che le api fossero abbastanza brillanti da riconoscere lo zero e in grado di contare i riferimenti lungo un tragitto per nutrirsi o distinguere un certo numero di oggetti. Ma per la prima volta i ricercatori sono riusciti ad addestrare le api a collegare caratteri a piccole quantità, la base dell'aritmetica: il segno grafico del 2 che equivale a due mele. La rappresentazioneca per esprimere una quantità è fondamentale per l'algebra, la fisica e anche la vita umana quotidiana. ...

