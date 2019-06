Il primo video di un’eclissi solare totale è del 1900 e finalmente possiamo vederlo in 4K

Xiaomi Mi 9T è già qui : eccolo in un primo video unboxing : A una settimana dalla presentazione ufficiale, scopriamo come sarà Xiaomi Mi 9T in questo unboxing, con le prime impressioni d'uso. L'articolo Xiaomi Mi 9T è già qui: eccolo in un primo video unboxing proviene da TuttoAndroid.

Minecraft Earth : il gioco per mobile che utilizza la realtà aumentata si mostra nel primo video gameplay : Alla Apple Worldwide Developers Conference Microsoft e Mojang hanno mostrato il primo gameplay in tempo reale per Minecraft Earth, riporta Polygon. Minecraft Earth è il nuovo gioco in realtà aumentata di Microsoft in cui i giocatori possono sovrapporre un universo a blocchi nel mondo reale. Questo nuovo gioco uscirà questa estate per dispositivi iOS e Android.Qui sotto potete vedere il video mostrato all'evento:Leggi altro...

Svelato il primo teaser de Il Re Leone con la voce di Beyoncé per la leonessa Nala (video) : Il primo teaser de Il Re Leone con la voce di Beyoncé per la Leonessa Nala è stato diffuso in rete nella serata del 3 giugno dalla stessa Queen Bey, che ha usato i suoi seguitissimi social network per condividere un mini-trailer del film incentrato sul personaggio a cui presta la voce. Nelle prime immagini inedite dedicate a Nala contenute nella clip, la Leonessa incoraggia il protagonista a prendere le redini del regno lasciatogli in eredità ...

Playdate : la curiosa console gialla dotata di una manovella si mostra nel primo video : Sul finire dello scorso mese, è stata annunciata Playdate, una stramba e adorabile console portatile pensata per giochi indie curiosi e originali e che sarà dotata di una manovella.La console, progettata da Panic (Firewatch), è caratterizzata da una croce direzionale, due pulsanti A e B e uno scherzo da 2,7 pollici bianco e nero ma ad alta definizione. Può contare anche su feature come il wi-fi, il bluetooth, una presa USB-C, una batteria ...

Dipendenza da videogiochi : degi studiosi hanno creato il primo test psicologico dedicato : Poco più di una settimana fa l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha ufficializzato la propria decisione in merito alla Dipendenza da videogiochi, quel gaming disorder che ora viene considerato una malattia e la cui classificazione entrerà ufficialmente in vigore nel 2022. Gli studiosi però non stanno di certo con le mani in mano.Come segnalato da Eurogamer.net, degli studiosi del Regno Unito, della Cina e dell'Australia hanno creato il ...

Diretta/ Treviglio Treviso - risultato 22-28 - streaming video e tv : primo quarto : Diretta Treviglio Treviso streaming video e tv: orario e risultato live di gara-4 della semifinale playoff basket A2, i veneti vogliono chiudere.

Diretta/ Treviglio Treviso - risultato 18-12 - streaming video tv : primo quarto - gara-3 - : Diretta Treviglio Treviso streaming video e tv: cronaca live della partita che si gioca al PalaVerde ed è valida per gara-3 della semifinale playoff di A2.

Diretta/ Milano Sassari - risultato 21-20 - streaming video e tv : primo quarto - gara-2 - : Diretta Milano Sassari streaming video e tv semifinale playoff: cronaca live della partita del Mediolanum Forum, valida per gara-2 di basket A1.

Cadence of Hyrule in arrivo a giugno su Nintendo Switch - pubblicato un primo video di gameplay : A quanto pare i rumor di ieri sull'arrivo di Cadence of Hyrule erano veri.Indie World per l'occasione ha pubblicato, come riporta Gamingbolt, un breve video di gameplay che mostra la struttura del gioco. Cadence of Hyrule è essenzialmente un crossover tra The Legend of Zelda e Crypt of the NecroDancer. Sviluppato da Brace Yourself Games, il titolo è un dungeon crawler basato sul ritmo con l'ambientazione e i personaggi di Zelda. Ogni area sarà ...

VIDEO Francesco Bagnaia MotoGP - GP Italia 2019 : “primo per la prima volta - stiamo lavorando bene” : Francesco Bagnaia è l’uomo del giorno visto che ha siglato il miglior tempo nelle prove libere 2 del GP d’Italia 2019, tappa del Mondiale MotoGP. Il pilota della Ducati Pramac ha stupito tutti con una prestazione di lusso e ha poi commentato la sua prova col sorriso sulle labbra: “Questa è la prima volta che faccio primo, stiamo lavorando nel modo giusto. Nelle ultime due gare non sono riuscito a dimostrare quello che stiamo ...

Diretta/ Serbia Italia - risultato 1-0 - streaming video e tv : primo set combattuto : Diretta Serbia Italia: info streaming video e tv della partita di volley femminile, nella seconda settimana a Conegliano della Nations league.

Diretta Serbia Italia/ Streaming video tv : mercoledì il primo ko azzurro - volley - : Diretta Serbia Italia: info Streaming video e tv della partita di volley femminile, nella seconda settimana a Conegliano della Nations league.

VIDEO Italia-USA 2-3 - Nations League volley : azzurre sconfitte al tie-break - primo ko stagionale a Conegliano : L’Italia è incappata nella prima sconfitta nella Nations League 2019 di volley femminile, le azzurre si sono dovute arrendere al tie-break contro gli USA nel match giocato al PalaZoppas di Conegliano: dopo essere state avanti per 2-1, le ragazze del CT Davide Mazzanti sono state schiacciate dalle americane che sono così riuscite a imporsi confermando la loro imbattibilità stagionale. Di seguito il VIDEO con gli highlights e la sintesi di ...

«Accanto a te» : il primo video di Alberto Urso dopo il trionfo ad «Amici 18» : Alberto UrsoAlberto UrsoAlberto UrsoAlberto UrsoAlberto UrsoAlberto UrsoAlberto UrsoAlberto UrsoAlberto UrsoAlberto UrsoLa voce è calda, il piglio è sicuro e lo sguardo avvolto da un incantesimo. A meno di una settimana dal suo trionfo alla diciottesima edizione di Amici, Alberto Urso appare fresco e in formissima nel video di Accanto a te, il brano scritto in collaborazione con Pino Perris e Giordana Angi, sua amica fidata e seconda ...