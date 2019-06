Il D-Day | il 5 giugno 1944 avveniva lo storico sbarco in Normandia | tutti i numeri | le

Fiere : il 5 giugno è il 'Global exhibitions Day' : Roma, 3 giu. (Labitalia) - Riflettori accesi il 5 giugno sul mondo delle Fiere con il 'Global exhib[...]

Da Expert arrivano gli “Orange Days” : ecco il volantino valido fino al 16 giugno in alcuni negozi : Da Expert arrivano gli "Orange Days": ecco il volantino valido fino al 16 giugno in alcuni negozi. Siete curiosi di scoprire gli smartphone in offerta? L'articolo Da Expert arrivano gli “Orange Days”: ecco il volantino valido fino al 16 giugno in alcuni negozi proviene da TuttoAndroid.

Anticipazioni Una Vita Trama Puntate 3-9 giugno 2019 : Samuel Strangola Jaime AlDay! : Anticipazioni Una Vita Trama Puntate da lunedì 3 a domenica 9 giugno 2019: Samuel uccide Jaime, Inigo e Leonor si fidanzano. La fuga di Blanca e Diego… Anticipazioni Una Vita: Samuel, pentito, vorrebbe confessare l’omicidio che ha commesso ma… Ursula lo blocca! Felipe aiuta Blanca e Diego a fuggire, ma… il loro piano fallisce! Nasce una nuova coppia: Inigo e Leonor! Carvajal richiama Silvia: è una spia, non può amare ...

A Rende Gioco Anch’io : open Day sabato 1 giugno : L’Associazione “Benessere Bambino” di Rende, in collaborazione con “Associazione Con Paola”, “I.P.A.E.A.” e “Associazione Italiana Persone Down Cosenza”, dà avvio,

Bologna. Sport Day : domenica 2 giugno ai Giardini Margherita : domenica 2 giugno torna lo “Sport Day” ai Giardini Margherita. Organizzato dal Comune di Bologna, in collaborazione con Coni Point

FoxLife festeggia il SaturDay Pride a giugno con una programmazione speciale : Il Saturday Pride sbarca su FoxLife con una programmazione speciale che coinvolge alcune delle sue serie più amate giugno il canale si tinge dei colori dell’arcobaleno per festeggiare la speciale ricorrenza tutti i sabati del mese. Si parte subito dal primo giugno per poi proseguire l‘8, il 15, il 22 e il 29 all’insegna dell’amore e dei diritti civili. Ogni sabato FoxLife (114, Sky) in prima serata alle 21.00 trasmette una ...

Domenica 2 giugno ORadio sarà a Castel Volturno per il SunDay Sunset di Aperipark - l’intervista a Luca Fusco : Il Sunday Sunset di Aperipark è una festa per tutti, come accade in tutti gli eventi organizzati dal collettivo di Luca Fusco che ha fatto della passione per la musica la sua mission. Per questo Domenica 2 giugno, dalla cornice del Flava e Moè Beach di Castel Volturno (CE), sarà presente anche ORadio in diretta streaming come media partner di una vera e propria festa delle realtà più giovani della musica elettronica. A partire dalle ore 17 il ...

Dead by Daylight - Metal Gear Survive e molto altro in arrivo su Xbox Game Pass di maggio-giugno : Microsoft ha annunciato oggi i nuovi titoli che saranno disponibili da giugno nel suo Xbox Game Pass, popolare servizio in abbonamento che consente ai giocatori di mettere le mani su un vasto catalogo di titoli (anche pubblicati da poco) in costante aggiornamento.Come riporta VG247, di seguito trovate la roadmap completa relativa alle novità:Prima di lasciarvi vi informiamo che dal 31 maggio non saranno più disponibili i seguenti giochi:Leggi ...

Il Day time "invernale" di Rai1 va avanti anche a giugno : Che si ripartisse da zero rispetto allo schema previsto inizialmente per i palinsesti estivi e relativi e conduttori già ve lo avevamo detto da queste colonne, ma qualcuno nel frattempo deve aver pensato che qualcosa comunque deve andare in onda. La difficoltà di trovare la quadra rispetto ad una situazione che ormai pare sfuggita di mano a tutti, è senza ombra di dubbio la motivazione rispetto alla decisione cui si è arrivati nelle ultime ...