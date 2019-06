GF | Francesca De Andrè tenta un riavvicinamento con Gennaro Lillio?

lanostratv

(Di mercoledì 5 giugno 2019)Defa una richiesta aal Grande Fratello Continua ad esserci un’aria gelida traDeal Grande Fratello. La diretta di lunedì scorso ha destabilizzato i due concorrenti del reality portando a una frattura profonda nel loro rapporto e creando tensioni anche in casa. In queste ore, dopo una giornata trascorsa ignorandosi,Deha cercato uncon, seppur in modo velato. La ragazza in preda al mal di testa e ha chiesto al modello partenopeo di evitare di fischiare. Il tono di voce della figlia del noto cantante è stato però pacato, forse la ragazza ha voluto cercare di fare un gesto distensivo.si è avvicinato aper ascoltare la sua richiesta, nonostante la lite furibonda di ieri, e ha deciso di acconrla evitando di fischiare. Insomma, la tregua ...

