Calciomercato Milan | si guarda al dopo Leonardo | idea Tare | ma ci sono anche due nomi

(Di mercoledì 5 giugno 2019) Rivoluzione tecnica in casa. Viae Gattuso, i rossonerialla ricerca dei sostituti. Giampaolo in pole per la panchina, al momento, mentre per il ruolo di Ds regna ancora molta incertezza. Vuole scegliere bene la società, per ripartire con un progetto a lungo termine evitando altri stravolgimenti. Quelli che non dovrebbe subire la rosa, dove sembra si attui la politica del “ritoccare”: via qualche calciatore, dentro i sostituti e qualche alternativa, nell’ottica del 4-3-1-2 tanto caro a Giampaolo., tre colpi per sognare il rilancio: il nuovo 11 di GiampaoloSecondo la Gazzetta dello Sport odierna “pare che il giorno degli annunci possa esseredomani, quando a Casatutto dovrebbe essere svelato. Anzi, certificato. Quindi: Maldini direttore tecnico e, assieme alla suana, la composizione dello ...

MatteoPedrosi : #Milan, in attesa delle ufficialità, Maldini già al lavoro per accontentare Giampaolo: primi contatti per #Praet e… - DiMarzio : #Calciomercato | #Milan, #Gattuso ad un passo dall'addio. La decisione dopo l'incontro di oggi con #Gazidis - Eurosport_IT : Dopo 18 mesi, finisce la seconda vita di Gennaro Gattuso al Milan: rinuncia a 5.5 milioni di euro ???? ?… -