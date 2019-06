Un nuovo Splinter Cell confermato dall' ennesimo leak | l' annuncio all' E3 2019?

eurogamer

(Di martedì 4 giugno 2019) Da ormai diversi mesiè uno dei protagonisti ricorrenti dei rumor e deipiù o meno credibili legati al futuro di Ubisoft e in questo caso anche ai piani della compagnia francese per quanto riguarda l'E3. Il buon Sam Fisher mancae scene dal 2013 e ci ha lasciati con uno: Blackliste qualità ecenti ma anchee vendite sotto le aspettative (forse esagerate) di Ubisoft. Unperò potrebbe essere in cantiere e proprio l'E3 ormai imminente potrebbe essere il luogo perfetto per un.Come riportato da GameRant, l'insider Wario64 ha scovato un curioso gadget all'interno del sito di GameStop. Il gadget in questione è sostanzialmente l'iconico visore di Sam Fisher ed è stato etichettato come "collezionabile E3". Ciò che è interessante è il fatto che questo collezionabile sia stato prontamente eliminato dal database, ...

