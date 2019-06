Simulator-ADS è la nuova piattaforma della Lombardia per la gestione e la prevenzione dei

ilfattoquotidiano

(Di martedì 4 giugno 2019) Gravi incidenti e calamità naturali possono essere un nervo scoperto dei soccorsi, quand’è richiesto il coordinamento di più comuni all’internostessa regione. È per rimediare ai problemi di coordinamento edell’emergenza che la Regioneha finanziato con 1,189 milioni di euro-ADS, unaper lae ladei rischi che funziona come strumento di coordinamento via web. È implementato per gestire rischi dovuti a cause naturali (eventi meteorologici, sismici e idrogeologici, incendi boschivi) o di origine antropica (incidenti chimico/industriali). Lo scopo è dotare le Pubbliche Amministrazioni locali di uno strumento di supporto alle decisioni per una Protezione Civile 2.0. Questo avviene mediantebasata sulle tecnologie di Information & Communications Technology per la difesa e la messa in ...

