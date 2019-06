Recensione Suunto Fitness 3

viktec

(Di martedì 4 giugno 2019) Lo smartwatchè uno sportswatch di ottima fattura che ha come target quel range di utenti che pratica sport in maniera un po’ più casual e che preferisce scendere a qualche compromesso, pur mantenendo una certa professionalità. Design Nonostante gli sforzi per ridurre le dimensioni dei suoi prodotti, essi rimangono comunque di dimensioni corpose. In questo caso, però,è riuscita a ridurre le dimensioni sensibilmente, favorendo estetica, portabilità e feeling. La versione delche abbiamo a disposizione è con colorazione nera classica, il quadrante è contornato da una rifinitura in metallo lucido che oltre a conferire un aspetto elegante, favorisce la robustezza del prodotto. Il peso, grazie alle dimensioni ridotte ed al materiale utilizzato, è di circa 36g solo per il quadrante. Il cinturino in dotazione è in silicone e di ...

