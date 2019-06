Qual è la strategia dietro la mossa di Conte

agi

(Di martedì 4 giugno 2019) Ma cosa s'è messo in testa il premier? Cosa ha in mente?è la suao dove intende andare a parare? Da “Avvocato del popolo” ad “Avvocato populista”? È questa la sua parabola dopo esser ricorso, per il suo discorso, alle telecamere anziché alle Camere? Vuole fondare un suo partito, varare una sua lista? A spigolare tra le pagine dei giornaliche indizio lo si trova, insieme ache risposta. Secondo Francesco Verderami il richiamo dialla Carta costituzionale, si legge sul Corriere della Sera, “è un modo per trovar riparo sotto l'ombrello del Quirinale” e, visto che i suoi due vice non l'ascoltano, il farsi ascoltare attraverso gli italiani, “più che un'innovazione è una deviazione dalle regole, e la forzatura evidenzia la debolezza politica del premier. Tuttavia la scelta di "parlare agli italiani" lo mette in sintonia (anche) con quei cittadini, che il ...

