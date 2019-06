Intensa attività di controllo presso stazioni ferroviarie | 3 arresti tra Termini e

romadailynews

(Di martedì 4 giugno 2019) Roma – Tre, 4.704 identificati, 15 denunciati, 125 pattuglie impiegate a bordo treno per 263 treni scortati, 16 contravvenzioni amministrative di cui 3 contestate in materia ferroviaria. È il bilancio dell’attivita’ messa in campo dal personale della polizia ferroviaria del compartimento per il Lazio nel corso della settimana scorsa con l’impiego su tutto il territorio regionale di 637 pattuglie. Gli agenti della Polfer del Lazio ieri ahanno arrestato due borseggiatori, di origine cubana, autori di un furto di una borsa ai danni di un turista. Gli agenti in servizio nella stazione hanno notato i due farsi dei cenni e seguire un turista. Una volta raggiunto l’ignaro viaggiatore uno dei due lo ha distratto chiedendogli informazioni varie mentre l’altro ne ha approfittato per sottrarre la borsa poggiata su un trolley. Appena in possesso ...

