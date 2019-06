Il governatore della California ha deciso che la più giovane seguace della setta di

Il governatore Nicola Zingaretti nomina direttrice la funzionaria a processo per truffa ai danni della Regione Lazio : Dirigente della Regione Lazio, imputata nell’ambito di un processo per truffa nei confronti del suo stesso ente – che si è pure costituito parte civile – sulla cui testa pende una richiesta di condanna di 10 anni di carcere. Nonostante questo, il 22 gennaio 2019 Tiziana Petucci è stata nominata dal governatore Nicola Zingaretti a capo della Direzione regionale per lo Sviluppo Economico, le Attivita` Produttive e Lazio Creativo, incarico per il ...

Il governatore della Luisiana saluta Trump con i "suoi" calzini : Il governatore della Louisiana Billy Nungesser ha accolto Donald Trump in modo originale. Il Presidente degli Stati Uniti, atterrato all’aeroporto Chennault a Lake Charles, è stato salutato da Nungesser che ha mostrato i propri calzini che ritraggono lo stesso Trump, ciuffo chiaro incluso. Il politico della Louisiana ha mostrato immediatamente con orgoglio i propri calzini al presidente, appena sceso dal proprio ...

Di cosa è accusato il governatore della Lombardia Attilio Fontana : Milano, 8 mag., askanews, - Avrebbe violato i principi di imparzialità previsti dalla legge in caso di 'avviso pubblico di nomina' per un incarico di natura regionale come quello ottenuto dal suo ...

Tangenti Milano - 'il governatore della Lombardia Attilio Fontana nel registro degli indagati per abuso d'ufficio' : Correlati Nino Caianiello, chi è "il capo del sistema feudale" per le nomine della politica. "Io sono il sole, la terra mi gira intorno" Tangenti Milano, Greco: "Valutiamo la posizione del ...

Tangenti Milano - “il governatore della Lombardia Attilio Fontana nel registro degli indagati per abuso d’ufficio” : Scampato di fatto a un’accusa che poteva essere di concorso in corruzione, Attilio Fontana governatore della Lombardia però finisce nel registro degli indagati per abuso d’ufficio. Come scrive il Corriere della Sera il presidente leghista ha iniziato la sua giornata – mentre gli uomini della Finanza e dei Carabinieri eseguivano gli arresti su ordine del gip di Milano Raffaella Mascarino – da parte lesa o quasi e ...