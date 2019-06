Copernicus guida la lotta contro l’inquinamento atmosferico

meteoweb.eu

(Di martedì 4 giugno 2019) In occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente,Atmosphere Monitoring Service (CAMS), implementato dal Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine (CEPMMT) per conto dell’Unione Europea, pubblicherà un video per mostrare in che guiderà la. Le sostanze inquinanti nell’aria che respiriamo stanno diventando un vero problema a livello globale per la salute, poiché riducono l’aspettativa di vita e anche la qualità. Per questo motivo, al giorno d’oggi monitorare la qualità dell’aria delle nostre città è più importante che mai. Il video appena pubblicato mostra come le previsioni della qualità dell’aria fornite da CAMS siano il risultato della raccolta di dati satellitari e in-situ attraverso modelli computerizzati, in che modo le previsioni aiutano a costruire un’immagine generale dalle diverse letture locali e, ...

MVCastellani : @massimoc_square coordinatore rappresentanze associazione d'impresa nello UFN: '#Copernicus é uno strumento per lo… -