Giacca doppiopetto o monopetto | non importa | basta che sia un completo!

dilei

(Di lunedì 3 giugno 2019) Se una volta si pensava al completo come a qualcosa di noioso, maschile e un po’ tristarello, beh, la musica è cambiata completamente. Il completo è un capo super trendy anche da donna, a patto che venga indossato in modo femminile e in versione street style. Ecco qualche idea per cominciare a portarlo più spesso. Tendenza completo: color candy Il color candy, ossia l’indossare i colori pastello in modalità color block, in primavera è sempre una buona idea. Unica raccomandazione: optare per tagli morbidi e sdrammatizzare con borse particolari (tonda va benissimo) e occhiali in tinta. Fonte Pinterest Tendenza completo: a quadretti Vichy La fantasia Vichy non passa mai di moda (e personalmente la adoro). Un completo Vichy è senza dubbio un ottimo investimento, perchè può essere indossato anche spezzato. Il mio suggerimento, dal momento che si tratta pur sempre di una fantasia, ...

namelessn4na : RT @ManeskinFanClub: @thomasraggi__ for @cosmopolitan in @asos ? Giacca: ASOS DESIGN - Blazer doppiopetto oversize in velluto sfumato blu… - ManeskinFanClub : @thomasraggi__ for @cosmopolitan in @asos ? Giacca: ASOS DESIGN - Blazer doppiopetto oversize in velluto sfumato b… - frrrr_r : Continuo a procrastinare l'acquisto di una giacca da cucina perché dopo un anno a lavorare in t-shirt non ho alcuna… -