Whatsapp | nuovi trucchi per messaggiare off line

Facebook Messenger vs Whatsapp e Telegram : 3 nuovi aggiornamenti : In principio ci fu Facebook Messenger, luogo dove si poteva chattare con i vari contatti anche in modo quotidiano. In seguito, nel mondo della messaggistica istantanea arrivarono anche Whatsapp e Telegram, e Facebook Messenger perse il suo posto. Ma non è detta l'ultima parola: dalla sua terza posizione, Facebook Messenger ...