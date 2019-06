Liverpool sul tetto d’Europa Sesto trionfo per i Reds | Klopp sfata il tabù finali

Milik amareggiato : “Europa League? Potevamo eliminare l’Arsenal! Il secondo posto non era il nostro obiettivo. Sulla chance col Liverpool…” : L’intervista di Arkadiusz Milik L’attaccante polacco del Napoli, Milik ha rilasciato una lunga intervista a Sky Sport. Ecco uno stralcio: “Liverpool? Siamo stati vicini ad eliminarlo, peccato non aver passato il girone di Champions: poi non abbiamo battuto l’Arsenal in Europa League, è un peccato però il calcio è così. A volte i dettagli fanno la differenza, purtroppo era difficile superarli ma abbiamo il massimo rispetto per ...

Liverpool-Barcellona : anche la polizia di Mumbai scherza sul quarto gol : Il quarto gol con cui il Liverpool ha conquistato la finale di Champions sta facendo discutere ma è diventato anche oggetto di ironia. Da un lato la furbizia e la velocità dei giocatori di Klopp nel ...

Champions League – Impresa Liverpool - Batistuta esaltato dalla rimonta sul Barcellona : “ecco cosa mi ha commosso” : Batistuta e la rimonta del Liverpool sul Barcellona: le parole dell’ex Roma e Fiorentina “La rimonta del Liverpool è stata incredibile, con differenze tecniche e fisiche che mi hanno commosso. Nonostante le assenze importanti e un avversario come il Barcellona, la mentalità vincente li ha trasformati in leoni“. E’ il commento affidato ai social all’Impresa dei reds che hanno ribaltato lo 0-3 dell’andata ...

Un Liverpool omerico riporta Messi sulla Terra : Una rimonta memorabile, epica, incredibile. Da romanzo popolare. Una partita da far vedere e rivedere a chi, non solo nel calcio, non ci crede più, smette di lottare, tanto è tutto segnato, deciso... Non è così: perché il pallone, dopo Anfield, si conferma una fantastica e abbagliante “metafora della vita”. Ecco l’impossibile che diventa possibile. Ecco il Liverpool, sconfitto 3-0 ...

Liverpool-Barcellona 4-0 - l’emozionante boato di Anfield Road sulle note di You’ll never walk alone : Dopo la rimonta storica sul Barcellona nella semifinale di Champions League, Anfield Road ha festeggiato a modo suo la qualificazione dei Reds per l’atto finale a Madrid. Tutto lo stadio ha intonato assieme ai giocatori You’ll never walk alone, canzone di scena scritta dagli statunitensi Rodgers Hammerstein per il musical del 1945 Carousel e poi divenuto l’inno ufficiale del club inglese. Un’esecuzione da brividi con i ...

Liverpool-Barcellona - Luis Suarez senza peli sulla lingua : “il quarto gol? Nemmeno nelle giovanili…” : L’attaccante del Barcellona non ha usato mezze misure nel commentare la sconfitta subita ad Anfield contro il Liverpool, costata l’eliminazione Non usa mezzi termini Luis Suarez per commentare la sconfitta subita dal Barcellona a Liverpool, un 4-0 clamoroso che lancia i Reds in finale di Champions gettando nello sconforto i blaugrana. AFP/LaPresse Una partita pazza, dominata dall’inizio alla fine dagli uomini di Klopp, ...

Champions League – Il Liverpool ribalta il risultato e vola in finale : Liverpool-Barcellona 4-0 – Il Liverpool ribalta il 3-0 dell’andata patito in casa del Barcellona e conquista l’accesso alla finale di Madrid. Una partita bellissima e densa di emozioni quella dell’ Anfield Road. I reds rifilano un netto 4-0 a Messi & Co (all’andata terminò 3-0 per i blaugrana) e contro tutti i pronostici della vigilia staccano il biglietto per la finale di Madrid. Nonostante le assenze di ...

