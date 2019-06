Il governo cinese | “La repressione di Tiananmen fu una scelta corretta” 

Trent'anni dopo il governo cinese difende repressione a Tiananmen : decisione corretta : La repressione delle proteste degli studenti pro-democrazia del 1989 di piazza Tiananmen fu la giusta decisione. “Si trattò di una turbolenza politica e il governo centrale prese le misure decisive e i militari presero le misure per fermarla e calmare il tumulto. Questa è la strada giusta. È la ragione della stabilità del Paese che è stata mantenuta”, ha detto il ministro della Difesa cinese, ...

governo Usa proroga licenza di 90 giorni a Huawei. Il gruppo cinese : nessun problema in Europa e Italia : Gli Stati Uniti lanciano il sasso ma ritirano la mano su Huawei. Il segretario al Commercio americano Wilbur Ross ha annunciato una sospensione di 90 giorni dei provvedimenti restrittivi, in modo da dare la possibilità agli operatori di cercare soluzioni alternative. In pratica, il bando non sara' attuato prima di 90 giorni, fino al prossimo 19 agosto. Il dipartimento Usa del Commercio consentira' a Huawei di acquistare beni 'Made in America' ...

Le nuove direttive del governo cinese prevedono pesanti censure per quei titoli che presentano contenuti violenti e legati al gioco d'azzardo : Nell'ultimo periodo, la Cina ha messo in atto pesanti misure (di censura) volte alla salvaguardia dei più giovani dalla dipendenza da videogiochi, fenomeno sempre più diffuso in tutta l'Asia. Secondo le autorità e parte dell'opinione pubblica, i popolarissimi CS: GO, PUBG e Fortnite (specialmente le versioni mobile) sono ovviamente considerati i maggiori responsabili.Come riportano i colleghi di Eurogamer.net, ora il Governo cinese si sta ...