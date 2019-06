Canottaggio | Europei Lucerna 2019 | bronzo per Aisha Rocek e Kiri Tontodonati nel due senza

oasport

(Di domenica 2 giugno 2019) Arriva la prima medaglia in una specialità olimpica per l’Italia aglisenior didiin Svizzera: la conquistanoTotodonati nel duesenior femminile al termine di una gara emozionante. Oro alla Spagna, argento alla Romania, con i tre equipaggi racchiusi in due secondi dopo un lungo testa a testa nella seconda metà di gara. L’oro va alla Spagna di Aina Cid e Virginia Diaz Rivas, brave a rispondere alla gara in progressione delle azzurre e a chiudere in 7’14″14, davanti alla Romania di Adriana Ailincai e Maria Tivodariu, a lungo in testa prima che iniziasse la danza delle prue che le ha portate a classificarsi seconde in 7’15″52. Terza piazza per le azzurre, che attorno ai 1750 metri erano anche passate a condurre, quando in pratica le prime tre imbarcazioni erano allineate, salvo avere nel finale una ...

