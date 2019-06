Ricerca | scienziati firmano un manifesto per la comunicazione corretta

meteoweb.eu

(Di sabato 1 giugno 2019) Nasce oggi ildellanon ostile per la scienza, presentato durante la terza edizione di ParoleO stili, progetto di sensibilizzazione contro la violenza delle parole, durante la quale i piu’ importanti esperti della Rete discutono sui temi della consapevolezza digitale e dei linguaggi ostili: cyberbullismo, fake news, revenge porn, crisis management, ecc. Dieci semplici principi di stile a cui ispirarsi per una narrazione, semplice e non ostile della scienza e delle sue storie. A orientarne la declinazione sono stati i contributi di piu’ di 100 esperti del settore. Tra i primi firmatari: l’astronauta Umberto Guidoni, Luca Mercalli, Responsabile dell’Osservatorio Metereologico del Real Collegio Carlo Alberto di Moncalieri, Mario Tozzi, geologo, divulgatore scientifico e saggista, Paolo Giordano scrittore e fisico italiano, Mauro ...

