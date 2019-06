Oristano | donna accusa marito di maltrattamenti ma è lei la carnefice

ilgiornale

(Di sabato 1 giugno 2019) Federico Garau Le denunce sporte dalla 42enne le si sono infine rivoltate contro. Durante le indagini, infatti, gli inquirenti hanno scoperto che era laa maltrattare e picchiare il, estendendo le violenze anche ai quattro figli Fingeva di essere la vittima, quando invece era lei la: così unadiè stata allontanata dall'abitazione di famiglia. Protagonista della vicenda una 42enne, che lo scorso anno si era recata negli uffici della questura della città sarda per denunciare delle presunte violenze commesse nei suoi confronti dal. Era il mese di giugno del 2018 quando gli inquirenti hanno dato avvio alle indagini, concentrandosi sulla figura del consorte della. La realtà, emersa grazie alle investigazioni, è risultata tuttavia essere ben diversa. A subire le violenze non era la 42enne, bensì il, del tutto assoggettato ...

