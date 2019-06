Giudicare gli altri ti darà l’illusione di essere migliore | ma ti farà soffrire

dilei

(Di sabato 1 giugno 2019) Imparare a comprendere le persone e gli atteggiamenti altrui, può aiutarci a costruire un ponte quando le parole e i comportamenti creano muri, dando sollievo ai cuori feriti. Capire l’altra persona, includerla piuttosto che escluderla, è un gesto di profonda umanità che a volte, disimpariamo a fare, così prese da tutto ciò che circonda. Le esperienze, sopratutto quelle dolorose, ci lasciano segni indelebili e spesso invisibili che inevitabilmente si ripercuotono nelle scelte che facciamo e nelle nostre relazioni. A volte tutto questo ci inasprisce e la conseguenza è che, non solo non permettiamo a nessuno di entrare nella nostra vita, ma giudichiamo quelli che sono atteggiamenti differenti dai nostri. Eppure ogni dolore, merita dirispettato. A volte capita che, inconsapevolmente, puntiamo il dito contro il comportamento di una persona, semplicemente per rifugiarci ...

