ilnapolista

(Di venerdì 31 maggio 2019) Sul Corriere dello Sport, Ivaninterviene sulla “congiura” dei senatori raccontata ieri da Repubblica con la sua inchiesta. Lo fa, scrive: “per la stima che nutro nei confronti di De: i tifosi della Roma non autorizzano ripensamenti sull’uomo prima che sul campione poiché convivono da 18 anni con certezze inattaccabili”.racconta la confessione furiosa di Dead un amico, quella a cui oggi Repubblica accenna con un richiamo ai “si dice”. L’ex capitano avrebbe detto: “Non c’è niente da, se non inorridire. Iorispondere,e cog, ma non serve, non sono il tipo. Ma di cosa stiamo parlando? Di che povertà stiamo parlando? Io penso che il dubbio venga soltanto agli sprovveduti. Basta pensare al fatto che se io sono un pezzo di merda, uno che ce l’ha con Francesco, uno che ce l’ha con Bandini o Di Francesco, uno da allontanare, non ...

SSCNapoliNews : Zazzeroni sul CorSport: De Rossi ricorrerà per vie legati «Dovrei fare nomi e cognomi, ma non serve, non sono il t… - napolista : #Zazzeroni sul #CorSport: #DeRossi ricorrerà per vie legati «Dovrei fare nomi e cognomi, ma non serve, non sono il… -