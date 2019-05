‘Madame furto’ torna a far parlare di se | arrestata | dovrà scontare più di 25 anni in

romadailynews

(Di venerdì 31 maggio 2019) Roma – Continua a fardi se’ “Madame furto”, l’ormai tristemente nota cittadina bosniaca di 32che deve la sua fama agli innumerevoli precedenti e arresti collezionati nella sua lunga carriera di borseggiatrice. La donna fua marzo scorso da una pattuglia di Carabinieri della Stazione Roma via Vittorio Veneto, che le notificarono un provvedimento di esecuzione di pene concorrenti emesso a suo carico dal Tribunale di Roma per ben 42 furti a lei addebitati. Le relative pene non vennero mai scontate per le molteplici gravidanze e per i numerosi figli piccoli che la donna doveva accudire. Anche a marzo la donna fu trovata in avanzato stato di gravidanza, motivo per cui l’A.G. decise di differire l’esecuzione alla data del parto. Nel frattempo, la pena e’ divenuta esecutiva e ieri, i Carabinieri della Stazione Roma ...

