Almanacco del 31-05-2019 ore 07 | 30

(Di venerdì 31 maggio 2019) l’del giorno è venerdì 31 maggio Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda la Visitazione della Beata Vergine Maria e San Silvio noi parliamo di Silvio da latino antico silvius Che significa abitante dei boschi derivando da Silva vale a dire Tu piuttosto usato in epoca romana divenne un nome personale solo in ambienti Cristiani oggi è discretamente diffuso in tutta la penisola a innate capacità organizzative ed è in grado di abbracciare una fitta rete di relazioni sociali pur non approfondendo ai rapporti interpersonali per non impegnarsi troppo e non coinvolgersi emotivamente fortemente influenzato dalla opinione che gli altri hanno di lui è un grande trascinatore riesce sempre a farti seguire nelle sue molteplici impresesentimentalmente in cerca di una donna che la lusinghi senza mai contraddirlo a volte si rivela anche geloso e noi oggi a proposito di ...

