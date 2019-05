Void Bastards - recensione

eurogamer

(Di giovedì 30 maggio 2019) Che gli indie siano considerati da molti giocatori e addetti ai lavori l'ultimo e solitario baluardo di creatività per i videogiochi è cosa risaputa ma al di là della veridicità di questa visione, spesso sono gli stessi sviluppatori a decidere di non esagerare con i proclami e le sparate. Altre volte invece l'annuncio stesso di un progetto si basa su una parola che in questa industria sembra praticamente sempre davvero poco credibile: rivoluzionare. Siamo sinceri, quanti giochi rivoluzionari avete davvero visto negli ultimi anni? Rivoluzione è un termine di un certo peso e in quanto tale una potenziale arma a doppio taglio. Blue Manchu, team indie formato da ex Irrational Games e capitanato da uno dei tre co-fondatori di quello storico studio, Jonathan Chey, ha messo immediatamente le cose in chiaro.vuole proporsi come un FPS rivoluzionario e per farlo segue ...

Eurogamer_it : La rivoluzione degli FPS passa per un indie a metà tra BioShock e System Shock 2? La recensione di Void Bastards. - BlobVideoludico : Void Bastards è un bel discorso su questa console o no è mai troppo vecchi? - VGN_IT : Su Xbox Game Pass arriva un interessante shooter con elementi roguelike. Scopritelo nella nostra recensione di… -