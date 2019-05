Non solo la Roma | tutti i casi in cui i calciatori hanno ‘mandato via’ gli allenatori

calcioweb.eu

(Di giovedì 30 maggio 2019) E’ la bomba di questa mattina e proviene direttamente da Repubblica: i senatori dellavolevano far fuori l’ex tecnico Eusebio Di Francesco, l’ex Ds Monchi e Francesco Totti. Stupore, tanto, chiaramente, specie verso un simbolo della capitale come l’ex capitano. Ma non è la prima volta che nel calcio accadono situazioni di questo tipo. Esistono infatti, anche recenti, in cui i giocatori sono risultati decisivi nell’allontanamento dell’allenatore. Gli ultimi due sono accaduti nella stagione appena conclusa: a Manchester, José Mourinho non era benvoluto dalla maggior parte dello spogliatoio dello United e, dopo un inizio di campionato stentato, i giocatori nonfatto nulla per invertire la tendenza. Anche al Real Madrid, Julen Lopetegui non era apprezzato da giocatori importanti come Marcelo, Modric, Bale e Benzema. Dopo aver perso ...

CarloCalenda : Per essere chiari non ho mai detto che fonderò un partito. Ho anzi specificato che rimango nel PD e solo se me lo c… - davidealgebris : Di Maio 1) Non ha mai lavorato (tolto bibitaro) 2) mai finito studi 3) Ha 32 anni . Pero’ pretende fare 3 dei lavo… - TeresaBellanova : Ci sono grandi uomini, come #VittorioZucconi, che con le loro riflessioni hanno arricchito il dibattito umano e pol… -