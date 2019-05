Luigi Di Maio | retroscena sull' assemblea M5s | Piglio schiaffi solo io | volete

“Luigi Di Maio è un uomo di grande coraggio” : Il presidente dell’associazione Rousseau, Davide Casaleggio esprime il suo pieno sostegno a Luigi Di Maio come capo politico del Movimento Cinque Stelle… Una grande coerenza e rispetto per i principi del Movimento. Questo il giudizio lusinghiero nei confronti del ministro del lavoro da parte di Davide Casaleggio: “Apprezzo sempre le scelte coraggiose e in questo caso ancora di più perchè la decisione di Luigi mostra non solo ...

Luigi Di Maio : “Il M5S non perde mai - o vince o impara. Ripartiamo da qui” : Il leader del M5S Luigi Di Maio è intervenuto all'assemblea dei gruppi parlamentari: "Ho chiesto la fiducia agli iscritti perché anche io ho una dignità e negli ultimi due giorni mi sono sentito dire di tutto. A me non me ne frega nulla della poltrona. Non sto attaccato al ruolo di capo politico".

Luigi Di Maio in assemblea M5S : "Pronto a cambiare ma mi serve la fiducia" : “Se domani vengo riconfermato non restiamo fermi, dobbiamo cambiare delle cose. Dobbiamo avviare una nuova organizzazione”. Lo avrebbe detto Luigi Di Maio durante l’assemblea dei gruppi parlamentari. “Ringrazio tutti coloro che hanno dato il massimo. Felice che siamo tutti qui perché siamo una famiglia”, ha detto all’inizio del suo intervento alla congiunta dei parlamentari. Intervento accolto, a ...

Luigi Di Maio - due vie per far cadere il governo : mossa kamikaze - lascia la Lega e poi sparisce : Resa dei conti nel M5s. Nel mirino c'è Luigi Di Maio: certo, il voto sulla piattaforma Rousseau difficilmente gli sarà sfavorevole. Ma il clima è cambiato, l'aria è tesissima, il tracollo alle elezioni Europee è stato troppo pesante. I dissidenti grillini, infatti, ora fanno sentire la loro voce. E

Salvate il soldato Luigi Di Maio : Un flusso costante di post, tweet, foto su Instagram. Una marea di endorsement sta investendo Luigi Di Maio, che ha provato a disinnescare l’assemblea serale dei parlamentari mettendo sul cippo di Rousseau la propria testa da capo politico, corda della gigliottina in mano agli attivisti. Testimonianze di fiducia che provano a blindare il leader dopo 48 ore di tempesta. Molte spontanee. Molte altre “spintanee”. “Ma ti pare ...

Di Maio blindato da Grillo e Casaleggio : «Luigi - vai avanti» : È ufficiale: Di Maio chiederà un voto su Rousseau. «Non sono mai scappato dai miei doveri e se c'è qualcosa da cambiare nel MoVimento lo faremo. Chiedo di mettere al...

Luigi Di Maio e M5s "destinati a sparire dal quadro italiano". Istituto Cattaneo - analisi definitiva : Quella del Movimento 5 Stelle non è una crisi passeggera, e non conta che alla guida ci sian Luigi Di Maio o Alessandro Di Battista. Secondo Pier Giorgio Ardeni, presidente dell'autorevole Istituto Cattaneo, "il M5s è un fenomeno destinato a sparire dal quadro italiano, o almeno ad essere un fenomen

Beppe Grillo torna in campo : insulta Matteo Salvini - assolve Luigi Di Maio : torna in campo Beppe Grillo. Nel momento di maggiore difficoltà per il M5s, massacrato alle europee e con Luigi Di Maio pronto a sottoporre il suo futuro da capo politico al voto della piattaforma Rousseau (una sostanziale messinscena, scontato l'esito), ecco che torna a farsi sentire il capo-comico

Matteo Salvini blinda Luigi Di Maio : "Se vince il M5s del no - si torna al voto. Altri governi non ne faccio" : Sì a Luigi Di Maio, no al Movimento 5 Stelle trazione Alessandro Di Battista. Matteo Salvini interviene sulla crisi dell'alleato di governo blindando l'alleanza, ma con una postilla deflagrante. Traduzione dal politichese: se i 5 Stelle molleranno il loro capo politico, allora sarà la fine di Giusep

Alessandro Sallusti su GianLuigi Paragone : "Gli attacchi a Luigi Di Maio? Voleva fare il ministro - ma..." : A tenere banco nel M5s che cade a pezzi dopo il voto alle elezioni Europee c'è GianLuigi Paragone, vicinissimo ad Alessandro Di Battista (e questo non sembra essere un caso), il quale nella giornata di venerdì ha attaccato in modo durissimo Luigi Di Maio, sostenendo che abbia troppe cariche e che de

Beppe Grillo si schiera con Di Maio : “M5s sconfitto - ma Luigi deve continuare la battaglia” : Beppe Grillo si schiera in difesa del capo politico del Movimento 5 Stelle, Luigi Di Maio, in vista del voto di domani sul suo ruolo sulla piattaforma Rousseau: "Luigi non ha commesso un reato, non è esposto in uno scandalo di nessun genere. È già eccessiva questa giostra di revisione della fiducia. deve continuare la battaglia che stava combattendo prima".