Disponibile un nuovo aggiornamento firmware per PS4

Invasion - la nuova espansione di Eve Online è Disponibile - pubblicato un nuovo trailer : L'espansione di Eve Online, chiamata Invasion e focalizzata sul PvE, è disponibile su Steam. Il nuovo pianeta Eden non sarà più lo stesso perché vedrà l'arrivo di una nuova razza aliena, i Triglavian che saranno i nuovi nemici del gioco.Questa fazione era già presente con la precedente espansione "Into the Abyss". Ora i Triglavian escono da questo abisso minacciando i giocatori con le loro navicelle. I nemici si avvarranno di flotte spaziali ...

Warhammer : Chaosbane è Disponibile e si presenta con un nuovo story trailer : Warhammer: Chaosbane si presenta con un nuovo interessante story trailer grazie al quale possiamo avere un assaggio dell'oscura storia che si cela dietro questo gioco che unisce l'universo di Warhammer a un gameplay "alla Diablo".Riportiamo di seguito il filmato assieme al comunicato ufficiale Bigben per tutti i dettagli:

La beta di Call of Duty : Mobile Disponibile su Android : si celebra il lancio con un nuovo trailer : Un paio di mesi fa, Activision ha annunciato un nuovo Call of Duty per piattaforme Mobile, Call of Duty: Mobile, che è essenzialmente un porting del gioco in precedenza disponibile solo per il mercato cinese, Call of Duty: Online. Quando il gioco è stato inizialmente annunciato, è stato anche rivelato che avrebbe ricevuto una beta durante l'estate e sembra che quel momento sia finalmente arrivato.Mentre i dettagli su quali paesi fanno parte del ...

Destiny 2 - il nuovo raid sarà Disponibile con l'arrivo della Stagione della Ricchezza : La Stagione della Ricchezza di Destiny 2 sarà disponibile a partire dal 4 giugno e sarà la settima. Assieme alla nuova Stagione arriverà anche un nuovo raid, ma Bungie ha in serbo una novità per i giocatori.Come riporta VG247, i possessori del Pass Annuale saranno in grado di provare il nuovo raid, Crown of Sorrow. Gli sviluppatori vogliono che le squadre possano partecipare e completare il raid subito."La prima gara del mondo, per un raid, è ...

Il documentario Raising Kratos è finalmente Disponibile e ci porta alla scoperta della nascita del nuovo God of War : God of War è considerato da gran parte di critica (non perdetevi la nostra recensione) e pubblico come uno dei migliori giochi dell'attuale generazione ed è stato in grado di portare una saga che molti credevano finita verso lidi completamente inesplorati e verso un cambiamento che al di là di alcune critiche può essere considerato estremamente riuscito.Il percorso per arrivarci è però stato estremamente lungo e tortuoso come confermato anche ...

State of Play : Disponibile un nuovo trailer per Final Fantasy VII Remake - nuove informazioni previste per giugno : Dopo aver mostrato il trailer del Remake di Medievil, Sony ha gettato un'altra bomba che in molti stavano aspettando, ovvero Final Fantasy 7 Remake. Nel dettaglio, stiamo parlando di un breve trailer che mostra alcune sequenze inedite. Se pensate sia poco non disperate, in quanto è stato annunciato che a giungno ci saranno nuove informazioni in merito a questo attesissimo titolo. Di seguito potete trovare il trailer, buona visione.Final Fantasy ...

Di nuovo Disponibile Wind All Digital 50 con minuti illimitati e 50 Giga a 11 - 99 euro : Wind ha deciso di introdurre di nuovo un countdown per l'offerta All Digital 50, dedicata sia ai nuovi che ai già clienti e in scadenza alle ore 10:00 del 6 Maggio 2019

Close to the Sun è Disponibile su PC - pubblicato un nuovo trailer di lancio : Close to the Sun è l'ultima fatica degli sviluppatori italiani Storm in a Teacup. Il gioco è un'avventura narrativa horror che si svolge all'interno di una nave costruita da Nikola Tesla.La vostra storia, come riporta DualShockers, inizierà nei panni di Rose, una giornalista investigativa alla ricerca di sua sorella. Per l'occasione lo studio di sviluppo ha pubblicato un nuovo trailer carico di suspense.Il gioco trae ispirazione da titoli come ...

SNIPER ELITE V2 REMASTERED : Disponibile il nuovo Trailer "7 motivi per Aggiornare" : Rebellion, sviluppatore e publisher indipendente, ha pubblicato un nuovo Trailer di SNIPER ELITE V2 REMASTERED, che si focalizza sulle '7 Ragioni per effettuare l'Upgrade' per l'attesissima remaster del classico del 2012 dello studio. Oltre al supporto 4K e HDR sulle piattaforme disponibili, SNIPER ELITE V2 REMASTERED presenta ambienti, personaggi, armi e veicoli splendidamente aggiornati, effetti di rendering e ...

Starlink Battle for Atlas : Disponibile il nuovo aggiornamento : Ubisoft annuncia che il nuovo aggiornamento dei contenuti di Starlink: Battle for Atlas, basato sulla misteriosa apparizione della Luna Cremisi nel sistema stellare Atlas, è ora scaricabile per Nintendo Switch , PlayStation 4, Windows PC e la famiglia di dispositivi Xbox One, tra cui Xbox One X. Il nuovo contenuto Luna Cremisi è anche incluso nella nuova versione Windows PC del gioco, Disponibile da oggi per 59.99€. Su PC, ...

Fifa 19 Patch 1.13 – Title Update 12 : nuovo aggiornamento Disponibile anche su Ps4 ed Xbox : EA Sports ha rilasciato un nuovo aggiornamento di Fifa 19. La Patch, è già disponibile dal 17 aprile per la versione PC ed è arrivata il 23 aprile anche su PS4 ed Xbox One. Patch 1.13 Fifa 19 – Title Update 12 Ehi fan di Fifa L'ultimo aggiornamento di Fifa 19 è adesso disponibile su PC ed è […]

Disponibile una tech demo per Dreadful Bond - il nuovo titolo horror di Dario Argento : Recentemente il maestro del brivido Dario Argento ha annunciato il suo ritorno nel mondo dei videogiochi (lo ricorderete sicuramente come doppiatore in Dead Space) al fianco del team italiano di Clod Studio per lavorare sul titolo horror Dreadful Bond. Il progetto si basa su una campagna Kickstarter che ha raggiunto la somma 20.317 euro al fronte dei 60.000 necessari per il completo finanziamento del gioco, e per mantenere alto l'interesse, il ...

Disponibile un nuovo emozionante trailer per Fade to Silence : Con l'avvinarsi delle vacanze Black Forest Games e THQ Nordic hanno deciso di pubblicare un nuovo ed emozionante trailer per il loro Fade to Silence. Il gioco è ambientato in una landa post apocalittica congelata in cui comprendere le varie minacce sarà essenziale per sopravvivere.Fade to Silence unisce le numerose dinamiche di un rigido clima invernale con una complessa esperienza di sopravvivenza di gruppo basata sui personaggi. Il sistema ...

