Di Maio incassa la fiducia del M5S | a lui l’80% dei voti online

corriere

(Di giovedì 30 maggio 2019) «Primo passo per una profonda organizzazione del Movimento», dice il vicepremier. Carelli attacca: anche Renzi fece finta di niente, si sa come andò

fisco24_info : Di Maio resta in sella. Ora come rilanciare il M5s?: Luigi Di Maio incassa la fiducia, data per scontata dai 5 stel… - voceditalia : Di Maio incassa la fiducia, restano le tensioni sulla segreteria - gennaio71 : RT @LaVeritaWeb: Buongiorno, ecco #LaVeritàdioggi . Di Maio mette il governo in mano a 50.000 grillini Il vicepremier non intende farsi g… -