Raul come Solari e Zidane | allenerà il Castilla

calcioweb.eu

(Di mercoledì 29 maggio 2019)Gonzalez Blanco si prepara per una nuova importante esperienza in panchina sulle orme di Zinedinee Santiago. Secondo quanto riporta “As” sarà il nuovo allenatore del, la seconda squadra del Real Madrid che si sta giocando ai play-off la promozione nella serie B spagnola. L’ex attaccante nell’ultima stagione ha guidato prima gli under 15 e poi gli under 18 e prenderà il posto di Manolo Diaz, quest’ultimo tornerà a fare il coordinatore del settore giovanile. Nello staff del Real Madrid potrebbe entrare anche un altro grande ex, Xabi Alonso per guidare l’Under 19. CalcioWeb, le ultime notizie e gli aggiornamenti sul calcio italiano ed esteroL'articoloilCalcioWeb.

andrew_dpw : Ora che sono come un toro a pamplona melagodo come raul bova :( - lunahrossa : Marzia Soloio come ettore e raul uguale uguale ???????????? - raul__abundis : @pixyyduu Rata no come rata. -