Morto l’ultimo rinoceronte di Sumatra maschio in Malesia | distrutte le speranze di

È Morto Tam - l’ultimo rinoceronte di Sumatra maschio in Malesia : (foto: Save the Rhino International) Un tempo i rinoceronti di Sumatra vagavano per gran parte dell’Asia. Ma ora, il futuro di questa specie è sempre più in pericolo di estinzione. Infatti, Tam, l’ultimo rinoceronte di Sumatra maschio della Malesia di circa 30 anni è appena deceduto nella riserva naturale Tabin di Sabah per gravi problemi al fegato. Secondo le autorità del parco, Tam sarebbe morto semplicemente di vecchiaia, ma ...

Malaysia - è Morto l’ultimo rinoceronte di Sumatra maschio : ora resta solo una femmina : È morto in Malaysia l’ultimo esemplare maschio di rinoceronte di Sumatra: ora resta in vita solo una femmina, Iman. Questa specie rara è così sempre più vicina all’estinzione dal momento che si stima che nel mondo ne siano rimasti in vita meno di 80 esemplari. Tam, questo il nome del rinoceronte, è deceduto a causa di gravi problemi ai reni e al fegato: l’animale era stato catturato e poi trasportato nella riserva naturale di ...

Il finale di NCIS 16 riporta in vita un personaggio Morto? Il promo shock dell’ultimo episodio 16×24 : Mai come in questa stagione i fantasmi del passato hanno aleggiato sulla serie e pare che il finale di NCIS 16 continuerà ad andare nella stessa direzione. Il promo shock dell'ultimo episodio, dal titolo Daughters (Figlie) in onda martedì 21 maggio su CBS negli Stati Uniti, sembra addirittura preannunciare il ritorno di un personaggio dall'oltretomba nella vita di Gibbs. Ma è tutto vero o si tratta di un'allucinazione? Ad ogni modo, un ...