La camicia di Ermal Meta all’asta per beneficenza

(Di mercoledì 29 maggio 2019) Ladiall'asta su Charity Stars per una buona causa. Alcuni oggetti personali appartenenti agli artisti ospiti di Radio Italia Live - Il Concerto (data di Milano, in Piazza Duomo, lunedì 27 maggio) sono disponibili per l'acquisto all'asta su Charity Stars.Tra questi anche ladi, indossata dall'artista nel videoclip ufficiale del nuovo singolo, Ercole, disponibile in radio e in digital download. Ercole è uno dei due inediti contenuti nel cofanetto Non abbiamo armi - il concerto, il DVD con CD live relativo allo spettacolo cheha tenuto lo scorso anno al Mediolanum Forum di Assago (Milano), suo primo evento in un palazzetto dello sport.Per festeggiare quel momento e consentire anche ai fan assenti di vivere quelle emozioni,ha rilasciato il cofanetto contenente CD live e DVD oltre a due inediti, Ercole e Un'altra volta da ...

MetaErmal : Ho messo all’asta la camicia indossata nel video di Ercole. È per una buona causa. #grupposandonato #ricerca - Flylory_1 : RT @MetaErmal: Ho messo all’asta la camicia indossata nel video di Ercole. È per una buona causa. #grupposandonato #ricerca - aLamirPalletS86 : RT @MetaErmal: Ho messo all’asta la camicia indossata nel video di Ercole. È per una buona causa. #grupposandonato #ricerca -