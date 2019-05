Ellen DeGeneres | Il mio patrigno abusò di me quando avevo 15 anni

huffingtonpost

(Di mercoledì 29 maggio 2019) Siamo abituati a vederla sorridente, ma la conduttrice e comica americanaha alle spalle un passato doloroso: in adolescenza, è stata vittima di abusi da parte del suo.A rivelarlo è stata lei stessa, ospite del David Letterman‘s My Next Guest Needs No Introduction. “È una storia davvero orribile e scenderò nei dettagli solo perché voglio che altre ragazze non permettano mai a nessuno di fare a loro una cosa simile”, ha detto la 61enne.Come riporta il Daily Mail,ha raccontato che,era ancora una ragazzina, sua madre scoprì di avere un tumore al seno. La donna fu sottoposta a mastectomia e ildella conduttrice approfittò della situazione per perpetrare i terribili abusi.“Mentre mia madre si trovava fuori città, lui mi disse che aveva sentito il nodulo ...

