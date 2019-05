Conte è stato al Quirinale da Mattarella

Inter - Conte pressa la dirigenza : vuole arrivare al ritiro con il lavoro già impostato : Manca solo l'annuncio ufficiale ma ormai c'è la certezza che Antonio Conte sarà il nuovo allenatore dell'Inter. L'ex tecnico del Chelsea avrebbe firmato ieri sera il contratto che lo legherà alla società nerazzurra per i prossimi tre anni, fino a giugno 2022, a 12 milioni di euro a stagione: l'allenatore pugliese, infatti, ieri era già a Milano e avrebbe incontrato anche i vertici del club meneghino. L'annuncio ufficiale potrebbe arrivare tra ...

Conte : “Io commissariato da Salvini? No - è sempre stato nel governo. Flat tax? Non abbiamo ancora parlato di manovra” : Non si sente commissariato da Matteo Salvini perché il segretario della Lega “ha sempre fatto parte delle forze del mio governo”. Dice di essersi tenuto lontano dalla campagna per le Europee e quindi lascia ai due partiti che lo sostengono eventuali commenti. E a chi gli chiede qualcosa della Flat tax da 30 miliardi risponde: “Non abbiamo ancora iniziato a discutere della manovra economica”. Il presidente del Consiglio ...

Conte : nel 1992 mafia colpì Stato - Falcone e Borsellino insegnano rispetto Istituzioni : Roma – “Nel 1992, come d’altra parte in altre, troppe occasioni, la mafia non ha colpito solamente alcune persone, ma ha voluto colpire lo Stato nella sua interezza, nella sua integrita’, uccidendo chi, con competenza e determinazione, stava dedicando la propria vita a combatterla”. Il presidente del consiglio Giuseppe Conte intervenendo a “Palermo chiama Italia” nel 27° anniversario delle stragi di ...

Salvini Contestato anche a Putignano - il ministro provoca la piazza : "Compagni simpatici" : Un centinaio, soprattutto giovani, dietro le transenne fischiano il leader della Lega. anche qui striscioni e lenzuoli di protesta (qualcuno sequestrato dalla polizia). E le piazza piena a metà

Lecce - Salvini è sul palco ma i fischi e i cori dei Contestatori coprono la sua voce all’altoparlante : le immagini dalla piazza : fischi, urla, cori da stadio scanditi da frasi come “restituisci i 49 milioni” e anche insulti hanno accompagnato il comizio del leader della Lega, Matteo Salvini in piazza sant’Oronzo a Lecce. La voce del vicepresidente del Consiglio a tratti è stata coperta dal rumore dei contestatori che apparivano in numero equivalente se non superiore ai sostenitori. I contestatori sono stati tenuti a distanza di sicurezza dal palco del ...

Salvini Contestato in piazza a Lecce : "Resitituisci i 49 milioni". Ma la Provincia (a guida Pd) : 'Benvenuto' : Fischi, urla, cori da stadio shanno accompagnato il comizio del leader della Lega in piazza sant' Oronzo a Lecce. Striscione di benvenuto sulla sede della Provincia

Contestato Fiorie - scontri tra manifestanti e polizia : scontri a Bologna tra forze dell'ordine e manifestanti che protestano contro la presenza in citta' del leader di Forza Nuova, Roberto Fiore. Circa un migliaio di persone si sono dirette davanti al blindato della polizia che impediva l'accesso in piazza Galvani dove e' previsto il comizio di Fiore in vista delle elezioni europee. Prima i cartelli utilizzati per colpire il mezzo della polizia poi sono partite dal corteo bottiglie di vetro, ...

Conte a Norcia Contestato dai terremotati. Dubbi di costituzionalità sul dl sicurezza : Una folla di Contestatori che hanno subito danni dal terremoto del 2016 nel Centro Italia, ha accolto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, arrivato a Norcia con il sottosegretario alla presidenza del consiglio Vito Crimi per un incontro con i sindaci dei territori. All'arrivo del premier i cittadini del Comitato Rinascita Norcia hanno mostrato striscioni con scritto "Senza ricostruzione non c'è futuro, ciarlatani tutti" e "Il tempo è ...

Tutti pazzi per Zorro antiSalvini - il Contestatore mascherato : Si è inventato di tutto e di più per protestare contro le ingiustizie o quelle che lui ritiene tali. Ha creato “azioni” di contestazione che hanno avuto un impatto mediatico fortissimo. Non ultima, geniale a detta di Tutti: lo “Zorro antiSalvini”, apparso durante il comizio di sabato del ministro dell’Interno in piazza Duomo, quando srotolando lo striscione “restiamo umani”, ha rubato tutta l’attenzione del pubblico arrivato per assistere alla ...

Scontri e cariche a Firenze tra la polizia e i Contestatori del comizio di Salvini : Sono partiti in mille, ma presto sono saliti a duemila. Sono i manifestanti che si sono radunati in piazza Repubblica a Firenze per protestare contro la presenza del vicepremier della Lega Matteo Salvini per il comizio nella vicina piazza Strozzi....

Bonolis : “Conte è stato capitano della Juve? Anche mia moglie ha avuto altri fidanzati…” : Interista sfegatato, ogni tanto Paolo Bonolis viene intercettato per parlare del momento della squadra nerazzurra. Lo ha fatto Anche oggi a margine della manifestazione dedicata alla prevenzione ‘Tennis & Friends’ al Foro Italico di Roma rispondendo alle domande dei giornalisti su un possibile cambio di allenatore e l’arrivo di Conte. Ecco le sue parole: “L’Inter mi è sempre piaciuta indipendentemente ...

Salvini Contestato a Salerno : "Lega una vergogna". Procura apre inchiesta su uno striscione : Turbativa elettorale. Con questa ipotesi di reato è stata aperta a Salerno un'inchiesta per lo striscione contro la Lega di Matteo Salvini esposto su un balcone del capoluogo campano il 7 maggio, in occasione di una tappa elettorale del vicepremier e ministro dell’Interno.L’apertura dell’inchiesta è un atto dovuto, spiegano i magistrati, dopo la denuncia sporta dalla Digos. Salvini non si può contestare? Oggi a fare questa domanda è stato il ...