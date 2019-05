Conte da Mattarella | premier ottimista ma Colle attende decisioni

Conte al Quirinale da Mattarella : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, si e' recato al Quirinale nel primo pomeriggio di oggi per un incontro con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. In mattinata il premier aveva ricevuto separatamente a Palazzo Chigi i due vicepremier, Matteo Salvini e Luigi di Maio.

Colloquio al Quirinale Mattarella-Conte : 16.20 Il presidente del Consiglio Conte è salito al Quirinale, dopo i colloqui separati con i vicepremier Salvini e Di Maio. Lo rendono noto fonti di Palazzo Chigi. Dopo l'incontro con il presidente Mattarella è rientrato nella sede di governo.

Conte da Mattarella - dl sicurezza corretto : ma Cdm dopo il voto : Alla fine passa la linea del «disarmo bilaterale». Nessun consiglio dei ministri prima delle Europee: il decreto sicurezza Bis di Matteo Salvini dovrà aspettare dunque, così...

Conte e Salvini da Mattarella : dl sicurezza bis e famiglia dopo le elezioni : "Ho sentito Salvini e Di Maio econvenuto che è complicato tenere un Cdm giovedì o venerdì percui lo abbiamo rinviato alla settimana prossima, nel primogiorno utile", ha detto il presidente del Consiglio

Mattarella incontra Conte e poi Salvini. Disarmo bilaterale tra Lega e 5 Stelle : I due decreti acchiappavoti, quello sulla sicurezza e l’altro sulla famiglia, slittano all’inizio della prossima settimana. Sfuma dunque il piano di Lega e Cinquestelle che speravano di esibirli come trofei già prima del voto di domenica. L’operazione si è incagliata su una quantità di ostacoli tra cui, certamente, pesano i rilievi del Colle. Per v...

Il governo è appeso al voto : Conte e Salvini al Quirinale - Mattarella chiede garanzie in vista della manovra : Più che una discussione sulle norme del decreto sicurezza, di cui non esiste ancora un testo definitivo, il pranzo al Quirinale tra Sergio Mattarella e Giuseppe Conte è...

Governo - Conte da Mattarella - Giorgetti : 'Così non si può andare avanti' : A pochi giorni dalle elezioni europee non si stemperano, nel Governo gialloverde, le tensioni. Oggi, mentre il presidente del Consiglio Giuseppe Conte saliva al Quirinale per incontrare il presidente Mattarella, Giancarlo Giorgetti, sottosegretario leghista alla presidenza del Consiglio, ha spiegato alla stampa estera - senza celare un certo malumore - che oggi non ci sarà il Cdm voluto dal ministro Matteo Salvini. Le critiche di Giorgetti Oggi, ...

Dl Sicurezza bis - Conte : “Cdm dopo le europee. Ne ho parlato con Di Maio e Salvini. Da Mattarella nessuna censura” : Tutto rimandato a dopo le elezioni europee di domenica 26 maggio. Il Decreto Sicurezza bis, provvedimento diventato centrale e urgente per la Lega, arriverà in consiglio dei ministri a risultato delle urne acquisito. Ad annunciare lo slittamento dei tempi e la convocazione ritardata del consiglio dei ministri che approverà il nuovo testo è stato direttamente il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa. Del decreto Sicurezza “è giunta ai ...

Giorgetti : non ho accusato Conte ma così non si può andare avanti | Premier quasi due ore da Mattarella : salta cdm su dl sicurezza bis : Il consiglio dei ministri per approvare il decreto sicurezza bis non ci sarà nemmeno questa sera: servono ulteriori approfondimenti. Alla dichiarazione di Giorgetti ha fatto seguito l'incontro tra Conte e Mattarella al Colle: si va a dopo le Europee

Terminato incontro Mattarella-Conte : 14.53 Il presidente del Consiglio Conte ha lasciato il Quirinale dopo l'incontro con il presidente Mattarella sui temi in discussione nell'agenda di governo, tra cui il Decreto sicurezza bis. Il colloquio è durato circa un'ora e mezza, poi Conte è rientrato a Palazzo Chigi.

Giorgetti : "Non ho accusato Conte ma così non si va avanti" | Premier al Quirinale : in corso un colloquio con Mattarella : "Oggi non ci sara' il Cdm, ci sonoincombenze tecniche", annuncia il sottosegretario. Slitta ancora la riunione dei ministri che avrebbe dovuto votare il decreto Sicurezza bis, con le modifiche apportate dal ministro Salvini

Dl Sicurezza bis - salta il cdm. Giorgetti : “Governo? Senza affiatamento non si va avanti”. Conte vede Mattarella : Il consiglio dei ministri per approvare il decreto Sicurezza bis non sarà neanche questa sera. Il provvedimento che Matteo Salvini vuole a tutti i costi ottenere prima delle Europee, non sarà discusso neanche questa sera perché servono ulteriori approfondimenti. A dirlo è stato lo stesso sottosegretario del Carroccio Giancarlo Giorgietti. E, sempre lui, ha chiesto all’esecutivo di sbloccare lo stallo: “Senza affiatamento non si va ...