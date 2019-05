Tesla - Temporary Store a Roma | tra archeologia e futuro

quattroruote

(Di martedì 28 maggio 2019) Può la mobilità elettrica convivere con le antiche vestigia die legarsi alle più attuali tendenze della moda? La risposta è sì ed è arrivata stamani con la presentazione del nuovodella, aperto allinterno della Rinascente, in via del Tritone 61.Dallacquedotto Vergine alla Model 3. "Con loccasione del recente lancio sul mercato europeo della Model 3, la berlina entry level della casa californiana, si è pensato di creare una prima esperienza a, in una location fuori dal comune e dai tradizionali canali di vendita, che avesse un'ottima visibilità", ha spiegato Marco DAlimonte, country manager Italia della. La nuova Model 3 sembra quasi gettare un ponte tra il passato e ilgrazie allunicità di un punto vendita con i resti dellacquedotto Vergine al suo piano interrato, un manufatto inaugurato dallimperatore Augusto nel 19 a.C. e ...

