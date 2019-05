scuolainforma

(Di martedì 28 maggio 2019) Unaingiustamente licenziata ha fatto ricorso al Tribunale del lavoro diper ottenere il reinserimento nelle graduatorie di istituto. Di seguito rimettiamo il contributo fornito dall’ Avvocato Giovanna Dell’Anna che ha assistito in giudizio la ricorrente.Unadella Provincia di, ha inoltrato domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e d’Istituto di 3^ fascia per il triennio scolastico 2017/2019 per ilATA. Nella compilazione di detta domanda inavvertitamente ed in buona fede, non inseriva nulla nella voce: dichiarava “di non aver riportato condanne penali” e lettera d) “di non avere procedimenti penali pendenti”. Nell’anno scolastico 2018/2019, la stessa stipulava contratto individuale di lavoro con un Istituto Tecnico, per 36 ore settimanali, dal 6.11.2018 al 30.06.2019. Il Dirigente ...

scuolainforma : Personale ATA, gdl di Bologna reinserisce in graduatoria collaboratrice scolastica - TecnicaScuola : Prestito in convenzione NoiPA per docenti e personale Ata - - scuolainforma : Personale ATA: c’è obbligo di motivazione per il diniego ferie? -