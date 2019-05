Misurare l’inquinamento delle centrali elettriche con l’intelligenza artificiale

wired

(Di martedì 28 maggio 2019) Presto, l’intelligenzapotrebbe anche monitorare le emissioni di CO₂. WattTime, una non-profit specializzata in Ai, ha intenzione di usare gli algoritmi per capire quanto inquinano lenel mondo e creare con queste informazioni un database pubblico, aggiornato in tempo reale, che tutti possono consultare. Il piano è molto ambizioso, ma è già stato finanziato con 1.7 milioni di dollari da Google.org, il braccio filantropico di Google, che lo ha selezionato nell’ambito della Google Ai Impact Challenge, un contest rivolto a tutte le aziende, gli istituti di ricerca e gli enti sociali che sviluppano sistemi di intelligenzaper affrontare le sfide sociali. “Troppe aziende nel mondo riescono a tenere segreto il loro impatto ambientale, ma grazie ai poteri sempre maggiori dell’intelligenza, la nostra piccola ...

