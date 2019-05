Maltempo | in arrivo un' irruzione polare | freddo e forti temporali | poi forse arriva

Allerta Meteo Veneto : forte Maltempo in arrivo : Una nuova intensa fase di maltempo attende il Veneto, con il suo culmine tra martedi’ 27 e mercoledi’ 28, quando sono previste frequenti precipitazioni con rovesci e locali temporali. Sono attesi quantitativi complessivi anche abbondanti specie su Prealpi e pianura dove non si escludono fenomeni localmente intensi (forti rovesci anche persistenti, locali grandinate), con rinforzo dei venti da nord-est tra la sera di martedi’ e ...

Non ne possiamo più! Maltempo in arrivo : weekend con temporali e temperature in calo : Anche il fine settimana vedrà tempo instabile a tratti perturbato questa volta per colpa di un vortice mediterraneo. Ancora Maltempo in vista. Non c'è tregua in questo maggio tormentato. Anche il fine settimana vedrà tempo instabile a tratti perturbato questa volta per colpa di un vortice mediterraneo. Lo conferma il meteorologo di 3bmeteo Edoardo Ferrara. --Sabato ritroveremo qualche rovescio o temporale al Nord, in primis su Alpi, Prealpi ...

Maltempo : stese le reti contro la grandine in arrivo : “E’ allarme nelle campagne per l’arrivo di temporali con grandine che è la più temuta nelle campagne in questa fase stagionale per i danni irreversibili che provoca alle coltivazioni di frutta e verdura nei campi“: è quanto afferma la Coldiretti nel sottolineare che “nelle zone interessate dall’arrivo del Maltempo sono particolarmente concentrate le coltivazioni di frutta e sono state stese a protezione le reti antigrandine che ...

Meteo Italia : Maltempo in arrivo nel week end con temporali - grandine e nubifragi : Quest’anno la primavera sembra non voler proprio arrivare sulla nostra penisola. I valori di questo periodo sono piuttosto sotto la media, rispetto agli altri anni. Per vedere un tempo stabile e soleggiato bisognerà attendere ancora un po’. Sul fronte Meteo infatti, è previsto un peggioramento per il week end alle porte ed interesserà gran parte delle regioni. L’Italia attualmente si trova intrappolata in un vero e proprio vortice di bassa ...

Maltempo in arrivo sulla Sicilia : piogge e temporali anche intensi dalla notte : Un nucleo di aria fredda e instabile sta determinando anche oggi condizioni di instabilità diffusa sull'Italia. La Sicilia è attualmente interessata da molte nubi ma precipitazioni scarse. Qualche...

Meteo Milano - Maltempo in arrivo : attivato il monitoraggio dei fiumi Seveso e Lambro : Piogge in arrivo su Milano. Un avviso di criticità ordinaria (codice giallo) per rischio idraulico è stato emesso a decorrere dalle ore 12 di oggi, sabato 11 maggio. Il Comune dispone pertanto l’attivazione del COC, il centro operativo comunale in via Drago, al fine di graduare l’attivazione del piano di emergenza. L’attivazione consiste nel monitoraggio dei livelli idrometrici dei fiumi Seveso e Lambro e del radar a cura della ...

Maltempo : brevissima tregua - domani fronte temporalesco con grandinate in arrivo : L'alta pressione ha momentaneamente riconquistato l'Italia in attesa di un nuovo deciso cambiamento del tempo che avverrà a cavallo del week-end : ancora una volta saranno le correnti nord...

Maltempo - allerta meteo per arrivo vento - temporali e anche neve al centro-nord : Una vasta perturbazione dall'Europa settentrionale sta raggiungendo il Mediterraneo centro-occidentale, con un generale peggioramento delle condizioni meteo sull'Italia. Previsti vento, piogge sparse, ...

Maltempo - in arrivo temporali e neve al centro-nord : Maltempo, in arrivo temporali. Una vasta area perturbata proveniente dall'Europa settentrionale raggiungerà il Mediterraneo centro-occidentale

Meteo Milano - Maltempo in arrivo : il Comune attiva il monitoraggio dei fiumi Seveso e Lambro : Piogge in arrivo su Milano. Un avviso di criticità ordinaria (codice giallo) per rischio idraulico è stato emesso a decorrere dalle ore 9 di domani, venerdì 3 maggio. Il Comune dispone pertanto l’attivazione del COC, il centro operativo comunale in via Drago, al fine di graduare l’attivazione del piano di emergenza. L’attivazione, si legge in una nota, consiste nel monitoraggio dei livelli idrometrici dei fiumi Seveso e Lambro ...

Allerta Meteo : Maltempo in arrivo su Piemonte - Lombardia e Sardegna con forti raffiche di burrasca : Un impulso perturbato di origine nord-atlantica tende ad attraversare la Francia e ad interessare nella giornata di oggi i settori alpini dell’Italia, apportando venti intensi dai quadranti settentrionali specialmente in Piemonte e Lombardia, in estensione alla Sardegna. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione ...

Maltempo Liguria : in arrivo 39 milioni per i porti di Genova e Savona : Il presidente di Regione Liguria e commissario per l’emergenza Giovanni Toti ha reso noto che ammontano a 39 milioni di euro le risorse in arrivo alla struttura commissariale per l’emergenza che verranno spesi per la sistemazione del porto di Savona e di Genova dopo le ultime mareggiate. “Ringrazio il Governo e il Capo del Dipartimento nazionale della Protezione civile per aver costruito un percorso proficuo, insieme a Regione Liguria – ...

Meteo - dopo il 25 aprile torna il Maltempo : nel weekend in arrivo pioggia e freddo : dopo i 30 gradi del ponte del 25 aprile, è previsto l'arrivo di una nuova perturbazione che porterà pioggia e freddo già a partire da venerdì 26 aprile, a rischio soprattutto le regioni del Centro-Nord, dove potrebbero esserci nubifragi. Migliore la situazione del Meteo al Sud. Ci sarà un generale calo delle temperature a causa dell'ingresso di un flusso di aria gelida proveniente dal Nord Europa. Proprio venerdì ci sarà un peggioramento delle ...

Meteo : oggi nubi e Maltempo al nord - forti temporali sui rilievi. Caldo in arrivo al sud! : Il vento di scirocco si sta pian piano placando sulle regioni del centro-sud dopo quasi 48 ore di raffiche impetuose che hanno causato non pochi danni specie su Sicilia e Puglia. La situazione ora...