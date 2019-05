Klopp allontana la Juventus | “Sono tutte stupidaggini”

ilnapolista

(Di martedì 28 maggio 2019) Ai microfoni di Sky Sport è intervenuto l’allenatore del Liverpool Jurgene con parole lapidarie hato la possibilità che sia lui il successore di Massimiliano Allegri sulla panchina della. “le voci che sento in questi giorni, che mi legano alla, sono stupidaggini. Non c’è nulla di vero, non lascerei mai il Liverpool, non ho motivi. L’Italia è un Paese bello, la Serie A è un bel campionato e lo conosco, è interessante”. Il campionato italiano gli piace, ma non abbastanza da lasciare quello inglese. Cade la suggestione proveniente dai mercati asiatici suggerita oggi da Maurizio Crosetti su Repubblica.sta per giocarsi la sua terza finale di Champiosn League contro il Tottenham: “una squadra forte, ma questo Liverpool è la squadra migliore che porto in finale e saremo pronti. Il calcio è strano, vedremo come ...

