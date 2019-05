La prende a calci in faccia! La sorella fa la cameriera ma per lui è una prostituta

(Di lunedì 27 maggio 2019) Presa ain faccia e chiusa fuori casa. “Devo educarla”: così un marocchino di 33 anni ha provato a giustificare le violenze contro la24enne alla polizia dagli del commissariato Bolognina Pontevecchio di Bologna che lo ha arrestato per maltrattamenti in famiglia e lesioni. Ieri sera donna, la ragazza ha spiegato in lacrime agli agenti che suo fratello la aveva percossa e colpita, al termine della ennesima discussione (lei lo aveva già denunciato a settembre scorso). Giunti sul luogo delle violenze, intorno alle 20:30 in un appartamento in zona Navile, l'uomo è stato trovato in casa e ammanettato.Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...