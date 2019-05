Europee | in Sicilia Salvini doppia Berlusconi | leader Lega più votato nell' isola

Europee : Lega - Tardino più votata in Sicilia 'isola ha scelto cambiamento' : Palermo, 27 mag. (AdnKronos) - Con oltre 32mila voti (32477 per l'esattezza) Annalisa Tardino è la vera sorpresa della Lega in Sicilia in queste Europee. Seconda solo al Capitano Matteo Salvini - che nell'isola ha fatto il boom con oltre 181mila voti - l'avvocatessa di Licata, che si era candidata c

Europee : Forello - 'M5S prima forza in Sicilia? Magrissima vittoria' : Palermo, 27 mag. (AdnKronos) - "Guardando ai dati siciliani e di Palermo, affermare che il MoVimento si conferma la prima forza politica, nei mesi del lancio del reddito di cittadinanza, è una magra, Magrissima vittoria; significa non volere vedere in faccia la verità... Infatti in circa un anno si

Europee : Faraone - 'in Sicilia Pd inverte trend - +5 - 2% in un anno' : Palermo, 27 mag. (AdnKronos) - "Il Pd in Sicilia, rispetto ad un anno fa, cresce del +5,2%, una crescita più alta della media nazionale. Non festeggiamo, ma il dato dell’Isola ci incoraggia, anche perché diventiamo l’unica alternativa ai sovranisti, considerato che il M5S e Forza Italia, che perdono

Europee : Miccichè - 'in Sicilia FI argina Lega e raddoppia risultato nazionale' : Palermo, 27 mag. (AdnKronos) - "Non posso che essere soddisfatto: abbiamo preso il 17% che è il doppio del risultato nazionale, abbiamo superato il Pd che era un risultato che sembrava assolutamente impossibile e abbiamo limitato il danno della Lega che in Italia fa proseliti e qui fa il 20% per mir

Europee 2019 - oltre 2 milioni di voti per Salvini : è il più votato anche in Sicilia. Berlusconi eletto con 527mila preferenze : oltre 2 milioni di voti per Matteo Salvini, il più votato nel Nord Ovest, ma anche in Sicilia. Il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi torna a sedere in Parlamento dopo la decadenza, ma questa volta a Bruxelles grazie a 527mila preferenze. Tra i più votati del Pd c’è l’ex sindaco di Milano Giuliano Pisapia (oltre 260mila preferenze), il medico di Lampedusa Pietro Bartolo (115.579 voti). Tra i 5 stelle l’europarlamentare ...

Europee : in Sicilia M5S primo partito con il 29 - 8 per cento - segue Lega con il 22 per cento : Palermo, 27 mag. (AdnKronos) - La Sicilia in controtendenza, il M5S resta il primo partito con il 29,87 per cento dei voti, quando sono state scrutinate circa 6.800 sezioni su 7.140 sezioni, segue la Lega con il 22,42 per cento. Terzo partito il PD con il 18,53. Buon risultato anche per Forza Italia

Le carambole della destra siciliana in vista delle Europee : La politica siciliana è uguale solo a se stessa. Il suo laboratorio è difficilmente collocabile all’interno di una qualsiasi linea retta: verticale, orizzontale o trasversale che sia. L’isola può apparire un mondo alla rovescia. La Sicilia a poco a che fare con il resto della Penisola, poco a che fare anche con il resto del “Mezzogiorno”, vocabolo un po’ inutile con cui si continuano a ...

Elezioni Sicilia - Di Maio : “La casta dei vari Micciché battuta dai cittadini liberi del M5s - ora soprese alle Europee” : “Il sistema di chi protegge la casta, di chi non fa rispettare la legge Anticorruzione e non taglia i vitalizi perde di fronte ai cittadini liberi del M5s. Ci davano per morti, ed evidentemente porta bene. Mi aspetto delle sorprese anche alle Europee”. È il commento, affidato a un videomessaggio su Facebook, ai ballottaggi delle amministrative in Sicilia del capo politico del Movimento 5 stelle, Luigi Di Maio. ...

Europee : Bitonci (Lega) - 'dalla Sicilia ci aspettiamo risultato importante' : Palermo, 8 mag. (AdnKronos) - "Ci aspettiamo un risultato importante alle Europee ma anche nei Comuni che domani andranno al ballottaggio". Lo ha detto il sottosegretario all'Economia Massimo Bitonci, a Palermo, a margine di un'iniziativa per illustrare le misure previste nel Decreto crescita per ri

Europee : Gallo - Sicilia voti compatta per FI e Berlusconi : Palermo, 27 apr. (AdnKronos) - Un appello alla provincia di Agrigento e a tutta la Sicilia, "affinché, in occasione del voto del 26 maggio per le Europee, i colleghi deputati, amministratori, forze economiche e sociali, e tutti i cittadini votino compatti per Forza Italia e per il capolista nella ci

Europee : Cesa incontra vertici Udc Sicilia : Palermo, 23 apr. (AdnKronos) - Primo appuntamento elettorale, oggi, per l’Udc Siciliana in vista delle Europee del 26 maggio. Stamattina, a Palermo, il segretario Lorenzo Cesa ha riunito i vertici del partito e i deputati regionali per avviare la campagna e presentare Dafne Musolino, candidata nel c

Elezioni Europee - i candidati in Sicilia : tanti i colpi di scena dell'ultimo minuto : ... Libera Intesa, Lega Salvini Sicilia e Autonomisti uniti sotto l'unica bandiera della Lega Salvini Premier si è potuta dare una svolta politica al nostro amato e martoriato territorio', lo afferma ...

Europee : depositata lista Pd per Sicilia-Sardegna : Palermo, 16 apr. (AdnKronos) - Nessuna sorpresa nella lista del Pd per la circoscrizione Isole alle Europee del 26 maggio. I nomi sono stati depositati oggi pomeriggio in Corte d'Appello a Palermo: capolista l'eurodeputata uscente Caterina Chinnici e a seguire il medico di Lampedusa Pietro Bartolo,

Europee : Bonafede - 'sconcertante che 'spazzacorrotti' non si applichi in Sicilia' : Caltanissetta, 16 apr. (AdnKronos) - "E' semplicemente sconcertante che la 'spazzacorrotti' non si applichi in Sicilia. Oggi da Caltanissetta lancio un appello affinché la Sicilia la recepisca". Lo ha detto il ministro della Giustizia Akfonso Bonafede parlando a Caltanissetta della legge 'spazzacorr