Banche | parola d’ordine fintech | in Europa 400 accordi con le startup

(Di lunedì 27 maggio 2019) L’evoluzione delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione rappresenta una forte incentivo al cambiamento nel mondo della finanza. Gli attori maggiormente coinvolti in questo processo sono ovviamente le start-up, ma si stanno attrezzando anche gli istituti bancari più importanti. I nuovi investimenti riguardano, ad esempio, l’acquisizione di software più complessi che comprendono l’utilizzo dell’intelligenza artificiale o dei big data. Questo mondo viene raggruppato sotto il termine tecno-finanza, o, con il quale si indica generalmente qualsiasi innovazione tecnologica nei servizi finanziari, nelletradizionali e nelle assicurazioni. Secondo uno studio recente di Accenture, in ambito finanziario a livello europeo si registra uno spostamento dei ricavi del 7 per cento verso i nuovi player, che già nel 2017 avevano conquistato una quota del 6,6% ...

