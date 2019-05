Avellino | Ciriaco De Mita ' da record' | a 91 anni confermato sindaco di Nusco

Blastingnews

(Di lunedì 27 maggio 2019) Anon c'è stata partita. Il piccolo feudo 'demitiano' resta inespugnabile. A 91, l'ex presidente del ConsiglioDe, definito 'highlander', ovvero l'ultimo immortale della politica italiana, è stato ridel comune in provincia diche gli ha dato i natali quasi un secolo fa e dove da sempre risiede. Deha sconfitto in un colpo solo il dato anagrafico e il suo avversario, Francesco Biancaniello a capo della lista 'Ricominciamo da'. L'aveva annunciato e l'ha fatto: aveva detto di candidarsi ancora una volta per combattere la stupidità imperante nel panorama politico odierno, in ambito locale rappresentato dai suoi nemici politici: grillini ed esponenti del partito democratico....

